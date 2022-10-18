Türkiye tarım üssü olacak! Bakan Özer, en iyi modellerini görmek için Hollanda'ya gidecek

Milli Eğitim Bakanlığınca, küresel gıda krizinin son zamanlarda tüm dünyada etkisini gösterdiği ve üretimin çok önemli hale geldiği bu dönemde tarım alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve Türkiye'nin tarımsal üretim üssü haline gelmesi amacıyla tarım liselerinin aktif rol alması için yeni projeler hayata geçiriliyor.

TÜRKİYE'NİN TARIM ÜSSÜ HALİNE GELMESİ İÇİN TARIM LİSELERİ YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu çerçevede uygulamaları yerinde görmek için Hollanda'da tarım alanında dünyada en iyi üniversite olarak kabul edilen Wageningen Üniversitesi ile yenilikçi tarım uygulamaların yapıldığı ve sektör ile eğitim kurumlarının bir arada yer alan World Horti Center'a 19-20 Ekim tarihleri arasında üst düzey bir ziyaret gerçekleştirecek.

Hollanda ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada son dönemlerde özellikle gıda tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntıların tarım ve hayvancılık alanını çok daha kritik bir sektör olarak ön plana çıkardığını belirten Bakan Özer, "Bu bağlamda ülkemizi tarım üssü haline getirmek ve bu kriz anlarında ülkemizi avantajlı bir konuma taşıyabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak tarım liselerimizi yeniden yapılandırma kararı aldık. 123 tane tarım listesine ilave olarak bu sene 23 tane daha açarak tarım lisesi sayısını 146'ya ulaştırdık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığıyla birlikte şümullu bir iş birliği protokolü geliştirdiklerini hatırlatan Özer, "Tarım liselerimizin birlikte müfredatının güncellenmesi ve son teknoloji uygulama laboratuvarlarının tesisi, Tarım ve Orman Bakanlığının önceliklerine göre eğitimin yeniden dizaynıyla ilgili çok şümullu bir iş birliğine adım attık. Aynı zamanda bu liselerimizin uygulama alanı olan 4 milyon metrekarede de AR-GE merkezleri kurarak tarımla ve hayvancılıkla ilgili yeni yaklaşımları uygulamalı bir şekilde gerçekleştirme imkanına kavuşmuş olduk" diye konuştu.

TARIMDA DÜNYANIN EN İYİ UYGULAMALARI YERİNDE İNCELENECEK

Bu çerçevede dünyadaki tarım uygulamalarında önemli başarılara imza atan Hollanda'daki tarım uygulamalarını yerinde görmek istediklerini belirten Özer, şu bilgileri paylaştı:

"Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzle, uzman arkadaşlarımızla birlikte iki günlük bir Hollanda ziyareti gerçekleştireceğiz. Orada hem eğitim bakanıyla hem de tarımla ilgili dünyada çok ünlü çalışmalara imza atmış olan üniversitelerde tarım eğitiminin nasıl yapıldığı, nasıl iyileştirildiği ve yeni teknolojilerle tarıma bakışı nasıl gerçekleştirildiğiyle ilgili yeni gelişmeleri yerinde görme ve Türkiye ile Hollanda arasındaki bu iş birliğini de artırmayla ilgili yeni yaklaşımları deneme imkanımız olacak. Umut ediyorum ki Hollanda'daki çalışmalarla birlikte Türkiye'de son bir yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz tarım alanındaki yeni yaklaşımı çok daha güçlü hale getirme imkanına kavuşmuş olacağız."

ZİYARET PLANI

Bakan Özer, 19-20 Ekim tarihlerini kapsayan ziyaretinde beraberindeki heyetle birlikte Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Robbert Dıjkgraaf ve Wageningen Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sjoukje Heimovaara ile görüşmeler gerçekleştirecek, tarım alanında örnek teşkil eden okul ve kuruluşları ziyaret edecek.

Bakan Özer'in Hollandalı mevkidaşı Dıjkgraaf ile yapacağı görüşmede iki ülke arasındaki mevcut ve muhtemel iş birliklerinin ele alınması bekleniyor.

Özer, araştırmacıların, girişimcilerin ve çeşitli eğitim kurumlarının inovasyon odaklı ortaklaşa çalışmalar yürüttüğü bir araştırma merkezi olan World Horti Center'ı da ziyaret ederek buruda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alacak.

Ayrıca Bakan Özer'in Hollanda'da özellikle "sağlıklı gıda ve yaşam ortamı" temasına odaklanan Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etmesi planlanıyor.

Hollanda ziyaretinde genel olarak tarım eğitimi konusundaki tecrübeler ve iyi uygulamalar hakkında bilgi edinilmesi, tarım başta olmak üzere eğitimin farklı alanlarında iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi amaçlanıyor.