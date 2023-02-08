Türkiye tek yürek olurken Kılıçdaroğlu, bölücülük peşinde!

Türkiye, asrın felaketi karşısında afet bölgesinde canla başla mücadeleyi sürdürürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesini siyasete alet etmeye devam ediyor.

Tüm dünyanın Türkiye için seferber olduğu, ikili ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan'ın bile Türk halkının acısını paylaştığı bir ortamda Kılıçdaroğlu, devlet yardımlarını hedef almaktan geri durmadı.

Provokasyon için gittiği deprem bölgesinde AK Parti iktidarına kin kusan Kılıçdaroğlu, yaşadığı akıl tutulmasını gözler önüne serdi.

Deprem yönetiminin kötü yönetildiği iftirasını atarak sürecin başlıca sorumlusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyecek kadar bölücülük yapan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyeceğini açıklayarak amacının deprem bölgesinde provokasyon yapmak olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başta olmak üzere hükümet ve AK Parti belediyelerin depremin yaşadığı andan itibaren Hatay'da yürüttüğü yardım çalışmalarına gözünü kapatan Kılıçdaroğlu, toplumu provoke edici çıkışları bitmek bilmiyor.



Depremden etkilenen illerden biri olan Hatay'da 200'ün üzerinde ambulansın görev yaptığını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı için algı operasyonuna girdi.

Hatay Havalimanı'nın yarılan pistinin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldığını lanse eden Kılıçdaroğlu'nun foyası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamasıyla ortaya çıktı.

Daha önceki felaketlerde belediyelerin kendi başlarına yardım toplamalarının yasaklanmasına atıf yapan Kılıçdaroğlu'nun "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar." ifadesine Bakan Karaismailoğlu, tepki gösterdi.

Havalimanı'ndaki çalışmalara ilişkin iddialara cevap veren Karaismailoğlu, "Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan 'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız" dedi.