Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan, teknoloji girişimlerine 100 bin TL'ye kadar yatırım imkanı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin ana düzenleyicisi olan T3 Vakfı, teknoloji girişimlerini desteklemeye devam ediyor.

T3 Vakfı, teknoloji üreten Türkiye hedefi doğrultusunda yüksek katma değerli ürün ve hizmetler sunan teknoloji girişimlerine T3 Girişim Merkezi çatısı altında çeşitli destekler sunuyor. T3 Girişim Merkezi, ilk kez geçtiğimiz yıl başlatılan programın 2019 yılı başvurularının açıldığını duyurdu. Bu yıl kapsamı genişletilen program ile, seçilen teknoloji girişimlerine danışmanlık, İstanbul’un farklı lokasyonlarında ücretsiz ofis, teknik uzmanlık destekleri ile birlikte ilk aşamada 100 bin TL’ye kadar yatırım imkanı sunuluyor.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Haluk Bayraktar, "Amacımız Baykar gibi girişimlerin sayısının artması. Bunun için, girişim ekosistemimizi bu tür girişimlerin ortaya çıkmasına elverişli bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Baykar ilk kurulduğunda sadece 7 kişilik bir ekipti, bugün bu sayı mühendis ve teknisyenleriyle 500 kişiye ulaştı. İHA ve SİHA teknolojisinde artık bağımsız olarak güvenliğimiz için hizmet eden ürünlerimiz sahada kullanımda ve çok başarılı sonuçlar alınıyor. Ülkemizi dünyada siha yapabilen ender ülkeler arasına soktuk. Amacımız bu tip örneklerin tüm sektörlerde yayılması. Ülkemizi girişimlerin cazibe merkezi haline gelmesini hedefliyoruz. Teknofest’e gelen 100 yabancı girişimciden ödül alan 15 girişim Türkiye’ye davet edildi ve farklı ülkelerden 11 girişim kurucularıyla birlikte İstanbul’a gelme kararı aldı. Bunu daha da artırmalıyız" dedi.

Vakfın somut hedeflerle kurulduğunun altını çizen Haluk Bayraktar, "2023 yılına ilişkin ülkemiz bir vizyon ortaya koydu. Biz de Vakfımızı kurduğumuzda 2023 yılına kadar 1001 teknoloji takımı ve 1001 teknoloji girişimini desteklemeyi hedefledik." dedi.

Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi sonrasında, ücretsiz ofis desteği sunulan 11 yabancı girişim Türkiye'ye yerleşecek. Zirveyi kazanan Türk girişimler ise Star Camp işbirliği ile San Francisco'da bir hafta eğitim alacak.

2017 Ocak yılında kurulan Vakfın ilk programı, Geleceğin Teknoloji Yıldızları oldu. DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde geleceğin teknolojilerini geliştirecek gençler yetiştiriyor. 13 ilçede, 15 atölye ve 23 derslikte 1550 öğrenci teknoloji eğitimlerine halen devam ediyor.

DENEYAP projesinin başarısının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile bir protokol imzaladık. 81 ilde 100 DENEYAP Teknoloji Atölyesi kurulması için ilk adım atıldı.

Üsküdar Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle açılan Bilim Üsküdar, Kasım ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıldı. Bu merkez, İstanbul'un ilk bilim merkezi konumunda. Bilim Üsküdar'da sunulan doğa, havacılık, Matematik ve tasarım atölyelerine büyük bir ilgi olduğunu ve ilk ayında 3700'den fazla öğrencinin eğitim aldığını ifade eden Haluk Bayraktar, hedeflerinin 2019'da 50 bin öğrenciyi bu atölyelerde eğitmek olduğunu ekledi.

Her ay 10 bin öğrencinin bir gün eğitim alacağı Sarıyer'de Bilim ve Teknoloji Kampüsü hazırlıkları devam ediyor.

TEKNOFEST'in toplumda önemli bir heyecan yarattığını belirten Haluk Bayraktar, 2019 yılında bazı sürprizler ziyaretçileri bazı sürprizler beklediğini paylaştı ve gelecek yıl Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2019'un hazırlıklarına başladıklarını açıkladı.

Program kapsamında, katma değerli ürün ve hizmet geliştiren bütün teknoloji girişimlerinin başvuruları kabul ediliyor. Otonom teknolojiler, yapay zeka ve makine öğrenmesi, eğitim teknolojileri, akıllı ağlar, nesnelerin interneti alanında çalışmaları bulunan teknoloji girişimlerine ise öncelik tanınıyor. Ürün ya da servisleri en az prototip aşamasında olan teknoloji girişimleri altı aylık hızlandırma programı boyunca desteklenirken, fikir aşamasındaki girişimci adaylarına ise 2019 yılı içinde online ön kuluçka platformu sunulması planlanıyor.

Altı aylık girişim programı kapsamında girişimlere ofis desteği, prototipleme atölyesi, usta desteği, teknik uzman desteği, ihtiyaçlarına özel eğitimler ve 100 bin TL’ye kadar yatırım imkanı sağlanıyor. Programa başvurular, 21 Aralık’a kadar devam edecek.

Teknofest İstanbul kapsamında düzenlenen Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi’nin de ana düzenleyicisi olan T3 Vakfı, “Teknoloji Üreten bir Türkiye” hedefiyle teknoloji girişimlerine, lise ve üniversite teknoloji takımlarına burs, yatırım, teknik malzeme ve danışmanlık desteği sağlıyor, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde kapsamında ise ortaokul ve lise öğrencilerine 36 aylık ücretsiz STEM tabanlı teknoloji eğitimleri sunuyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için:

www.t3gm.org