Seçimler büyük bir olgunlukla gerçekleşti! Türkiye tercihini yaptı

Türkiye, dün gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 5 yıllık süreyle kentleri yönetecek belediye başkanlarını seçti. Son derece olgunluk içerisinde yapılan seçimle Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispatladı. Seçmen yerel yönetimlerde muhalefete sorumluluk verdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçmen, 2019 seçimlerindeki gibi tercihi CHP'nin adaylarından yana kullandı.

YENİ BİR DENGE OLUŞTU

Seçim sonucunda 30 büyükşehirde yeni bir denge oluştu. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP 14, AK Parti 12, DEM 3 ve Yeniden Refah Partisi (YRP) 1 büyükşehirde yarışı önde tamamladı. AK Parti, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Hatay'da seçimi kazandı.

CHP ise Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla, Tekirdağ'da yarışı önde tamamladı. DEM Parti Diyarbakır, Mardin ve Van'da, YRP ise Şanlıurfa'da seçimi kazandı.

İLLERE GÖRE DAĞILIM

Kesin olmayan sonuçlara göre, büyükşehirler dışında kalan 51 ilde, AK Parti 12, CHP 21, MHP 8, İyi Parti 1, YRP 1 ve DEM Parti 7, BBP ise 1 ilde belediye başkanlığını kazandı. MHP 24 ilde aday çıkarmayarak AK Parti'nin adayını destekledi.

AK Parti'nin adayları Aksaray, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çorum, Düzce, Elazığ, Isparta, Karabük, Niğde, Rize, Şırnak'ta kazandı.

CHP'nin adayları ise Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Sinop, Uşak, Yalova, Zonguldak'ta yarışı önde bitirdi.

MHP, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Kars, Kırklareli, Osmaniye, Tokat illerinde başkanlığı kazanırken, YRP Yozgat'ta, İyi Parti Nevşehir'de,

DEM Parti ise Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Muş, Siirt, Tunceli'de seçimi kazandı. Büyük Birlik Partisi (BBP) ise sadece Sivas'ta belediye başkanlığını kazandı.

DEM'Lİ İTTİFAK

İstanbul'un 22 ilçesinde ittifak yapan CHP ve DEM Parti'nin ortaklığı İBB seçimlerine de yansıdı. "Tavşan aday" olarak nitelendirilen DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'ın aldığı oy yüzde 2 seviyelerinde kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'da olduğu gibi bir kez daha DEM Partililerin desteğiyle koltuğunu korumayı başardı. AK Parti Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli ve Osmaniye'de MHP'nin adaylarını destekledi.

AK Parti ve MHP'nin kendi adaylarıyla yarışa girdiği 22 ilin 8'ini AK Parti, 4'ünü MHP kazandı. CHP, 8 ilin başkanlığını aldı. Yeniden Refah Partisi Yozgat'ı, İYİ Parti ise Nevşehir'i kazandı.

MHP'DEN KARS SÜRPRİZİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim sonuçlarını Parti Genel Merkezi'nden takip etti. 2019 Yerel Seçimlerinde 11 ili kazanan MHP bu seçimlerde 8 ili korudu. Kesin olmayan sonuçlara göre kayyum yönetiminde olan Kars'ta MHP'nin adayı Ötügen Senger seçildi. Yine kesin olmayan sonuçlara göre Çankırı, Erzincan, Karaman, Osmaniye, Tokat, Gümüşhane ve Kırklareli'nde MHP kazandı.

SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 77'DE KALDI

2024 yerel seçimlerine cumhuriyet tarihinin en düşük katılım oranlarından biri yaşandı. 61 milyon 430 bin 934 kayıtlı seçmenden yaklaşık 47 milyonu sandığa gitti. Dolayısıyla 15 milyona yakın seçmen oy kullanmadı. Seçime katılım oranı yüzde 77'de kaldı. Seçime katılım oranı 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 84.67 olmuştu. 2019'da seçmen sayısı 57 milyon 93 bin 410'du. 48 milyon 340 bin 184 seçmen sandığa gitmişti.

29 Mart 2009'daki yerel seçimlerde 48 milyon 49 bin 446 kayıtlı seçmenin yüzde 85.19'u oy kullandı.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de katılım oranı yüzde 88.33 olurken, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise katılım oranı yüzde 86.24 olmuştu.

20 YEREL SEÇİM

Türkiye tarihinin ilk demokratik seçimi olarak kabul edilen 14 Mayıs 1950'den bu yana ülkede toplam 19 milletvekili seçimi ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. İlk yerel seçimler ise 1930'da gerçekleşti. Türkiye tarihinde, toplam 20 yerel seçim yapıldı. Belediye başkanlarının doğrudan halk tarafından seçildiği ilk yerel seçimler ise 1961 Anayasası'nın kabulünden sonra 1963'te gerçekleşti.

EN DÜŞÜK KATILIM 1977'DE

Yerel seçimlerde cumhuriyet tarihinin en düşük katılım oranı 1977'de görüldü. 21 milyon 136 bin 746 kayıtlı seçmenin yalnızca yüzde 50.13'ü sandığa gitti. Bu oran 1973'te yüzde 51.39'du. Yerel seçimlerdeki en fazla katılım ise yüzde 90.53'le 1994'te oldu. Genel seçimlerde ise katılım oranının en düşük olduğu 1969 genel seçimlerinde görüldü.

TBMM 14'üncü dönem milletvekillerini seçmek için yapılan seçimlere katılım oranı yüzde 64.3 oldu. İkinci en düşük katılım ise 1973'te yaşandı. Bu seçimlerde katılım oranı yüzde 66.8 olarak kayıtlara geçti.