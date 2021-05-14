AA 14 Mayıs 2021 Cuma 04:18 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 05:03

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yeni katliamların habercisi olduğunu belirtti.



Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."



İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara operasyonuyla ilgili, "Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'ye yönelik başlattığı kara operasyonuna tepki gösterdi. İsrail'in katliam ve terör eylemlerine aralıksız devam ettiğini aktaran Altun, şu ifadeleri kullandı:

"İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze'ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor. Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır."