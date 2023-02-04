Türkiye uyardı, onlar duymadı! Konsoloslukları değil kapılarınızı kapatın

"DEAŞ saldıracak" iddiasıyla konsolosluklarını kapatan ABD ve Avrupa, teröristlerin ülkelerinde rahatça dolaşmasına göz yumuyor. Türkiye, 2011 yılından bu yana çatışma bölgeleriyle bağlantılı Avrupa ve ABD vatandaşı bin 371 teröristi sınır dışı etti. Terör bağlantılı 13 bin 326 Avrupalının Türkiye'ye girişine de yasak koyuldu. Bu teröristler, Avrupa'da da faaliyetlerine devam ediyor.

Kur'an-ı Kerim yakma olaylarının ardından "DEAŞ saldıracak" diyerek Türkiye'ye operasyon çeken ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Belçika, Kanada ve İsviçre'nin son 12 yılda resmen terör ihraç etti. Suriye savaşının başladığı 2011 yılından bu yana binlerce Avrupa vatandaşı, istihbarat örgütlerinin gözü önünde DEAŞ'a katılmak için Irak ve Suriye'ye geçti. Bu teröristlere karşı da en büyük mücadeleyi Türkiye verdi.

13 BİN KİŞİYE GİRİŞ YASAĞI

Yeni Şafak'ın haberine göre, 2011 yılından bu yana ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, Almanya, Fransa ve diğer AB üyesi ülkelerin vatandaşı olan ve terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı tespit edilen 13 bin 326 kişiye Türkiye'ye giriş yasağı konuldu. Valilikler, güvenlik ve istihbarat birimlerince yapılan çalışmalar neticesinde çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen bin 371 batılı ülke vatandaşı da yakalanarak sınır dışı edildi.

EN ÇOK TERÖRİST FRANSA'DAN

Sınır dışı edilen teröristlerin 406'sını Türkiye'de konsolosluk hizmetlerini durduran Fransa'nın vatandaşları oluşturuyor. Fransa'yı 244 teröristle Almanya, 78 teröristle Belçika, 73 teröristle ile İsveç, 58 teröristle Hollanda, 47 teröristle Avusturya, 36 teröristle Finlandiya, 27 teröristle ile Danimarka izliyor. Sınır dışı edilen diğer teröristlerin uyruk ve sayıları ise şöyle: Hırvatistan 3, Bulgaristan 26, Portekiz 2, Yunanistan 7, Romanya 26, İtalya 25, İrlanda 16, Polonya 10, Çek Cumhuriyeti 5.

İŞTE YASAKLILAR LİSTESİ

Terör örgütü ile bağlantısı olduğu izin Türkiye'ye giriş yasağı konulan terörist sayısında da 4 bin 156 kişi ile Fransa lider. İkinci sırada bin 814 teröristle Belçika, üçüncü sırada bin 138 kişi ile Almanya bulunuyor. Diğer yasak konulan teröristlerin vatandaşı ülkeler ise şöyle: İspanya 460,İsveç 394, Danimarka 272, İtalya 229, Hırvatistan 220, Bulgaristan 193Avusturya 190, Portekiz 144, Finlandiya 145, Yunanistan 76, Romanya 90, diğer Avrupa ülkelerinin toplamı ise 339.

TÜRKİYE BİLDİRDİ TERÖRİSTLERE İŞLEM BİLE YAPILMADI

Türkiye'nin sınır dışı ettiği teröristler konusunda da gerekli hassasiyeti gösterilmedi. Onlardan birisi Belçika'da 32 kişinin öldüğü 100'dan fazla kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren İbrahim El Bakraui oldu. 2015 yılında Bakraui'yi sınır dışı eden Türkiye, dosyayı hem Belçika, hem de Hollanda makamları ile paylaşmıştı. Ancak dosyanın dikkate alınmaması 2016 yılında onlarca cana mal oldu. 2020 yılında Avusturya Viyana'da 4 kişinin öldüğü 23 kişinin de yaralandığı olayların faili olan Avusturya uyruklu Kujtim Fejzulaı, Türkiye'nin sınır dışı ettiği, dosyasını da Viyana'ya bildirdiği teröristlerden birisiydi.

ABD VE AVRUPA ALMAK İSTEMİYOR

Avrupa ve ABD, Türkiye'nin geri göndermek istediği teröristleri almamakta da direniyor. Teröristler aylarca geri gönderme merkezlerinde bekletiliyor. Halihazırda ABD, Fransa, Hollanda, Almanya ve Avustralya uyruklu 8 yabancı Türkiye tarafındaki işlemleri bittiği halde gönderilemiyor.