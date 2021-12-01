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Türkiye Uzay Ajansı dev bir asteroidin Dünya'ya çarpacağı iddialarını yalanladı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), dev bir asteroidin bu ay sonlarında Dünya'ya çarpacağına yönelik haberleri yalanladı.

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 14:17 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 14:17
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TUA'dan yapılan açıklamada, İsrail'in "The Jerusalem" gazetesine dayandırılan habere dikkat çekildi.

"NASA'nın Washington Anıtı büyüklüğünde büyük bir asteroidin aralık ayı sonlarında Dünya'ya doğru yola çıkacağını bildirdiği" ifade edilen gazete haberinde, asteroidin Dünya'ya çarpması durumunda atom bombasından çok daha büyük bir yıkıma neden olacağının vurgulandığı aktarıldı.

TUA açıklamasında, bu haberin Türk medyasında kimi kuruluşlarca "Hiroşima'dan 800 kat daha güçlü asteroid Dünya'ya yaklaşıyor" şeklinde servis edilmesinin spekülasyon ve endişeye sebep olduğu belirtilerek, söz konusu iddialar yalanlandı.

- "Asteroit Dünya'nın yaklaşık 4,5 milyon kilometre yakınından geçecek"

TUA'nın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Büyük bir asteroidin Dünya'ya yaklaştığı yönündeki bilgiler, medyada kimi kuruluşlarca '27 Aralık'ta Dünya'ya çarpacağı' yönünde servis edilmiştir. Bu ifadeler doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, asteroidler hakkında da bilgi paylaşılarak, şunlar kaydedildi:

"Küresel bir felakete neden olabilecek tehlikeli asteroitler son derece nadirdir. Bu tanımlamada yer alan asteroitlerin eşik boyutunun yarım kilometre ile 1 kilometre arasında olduğu kabul edilmektedir. Bu cisimler Dünya'yı ortalama olarak yalnızca her 1000 yüzyılda bir etkiler. Haberlerde bahsi geçen 2018 AH isimli asterodin Dünya'ya çarpması beklenmemektedir. Bu asteroit Dünya'nın yaklaşık 4,5 milyon kilometre yakınından geçecektir. Bu mesafe Dünya ile Ay arasındaki mesafenin neredeyse 12 katıdır."

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