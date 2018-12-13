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Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla 20 yıllık rüya gerçek oldu

Bakan Varank Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla işgili 'Uzay teknolojileriyle ilgili politika ve stratejileri belirleyecek Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla 20 yıllık rüya gerçek oldu.' dedi.

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Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planının içinde bulunan Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması ile ilgili konuşan Bakan Varank: "Türkiye Uzay Ajansı dışa bağımlı olmayan rekabetçi sanayinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak. Milli çıkarlarımız uzayda da gözetilecek." ifadelerini kullandı.

 

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