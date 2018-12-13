Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla 20 yıllık rüya gerçek oldu Bakan Varank Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla işgili 'Uzay teknolojileriyle ilgili politika ve stratejileri belirleyecek Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla 20 yıllık rüya gerçek oldu.' dedi.