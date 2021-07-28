Türkiye Uzay Ajansının Türksat tarafından tasarlanan internet sitesi ödüle layık görüldü

AA 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:16 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:20

Türksat'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Altın Örümcek Web Ödülleri", internet teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin hak ettiği yeri bulması ve bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi amacıyla düzenleniyor.

Ödüller için 4 bin 677 markanın 35 bin 211 internet sitesi yarıştı, yaklaşık 1 milyon 600 bin oy kullanıldı.

Türksat tarafından tasarlanan Türkiye Uzay Ajansı internet sitesi, kamu kurumu kategorisinde birinci oldu.

- "Sitenin ödül alması bizleri gururlandırdı"

Türksat AŞ Genel Müdürü Ertok, Türkiye Uzay Ajansını ziyaret ederek Altın Örümcek Ödülü'nü Kurum Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'a hediye etti.

Ertok, Türkiye Uzay Ajansının ülke için büyük öneme sahip olduğunu ve kurulmasının Türksat ailesini çok mutlu ettiğini belirterek, "Türkiye Uzay Ajansının topluma bakan yüzü olan internet sitesinin yapımında görev almak bizler için önemli. Ayrıca bu sitenin ödülü alması da bizleri gururlandırdı. Türksat olarak Türkiye Uzay Ajansına desteğimiz her zaman sürecektir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım da sitenin ödülü hak ettiğini vurgulayarak, sitenin başarısında büyük emeği olan Türksat ailesine teşekkür etti. Gelişmenin sonunun olmadığına işaret eden Yıldırım, siteyi dinamik bir şekilde geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.



Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:



"Siteyi büyük emekle hazırlayan 90Pixel çalışanlarına, hosting hizmetini sağlayan Türksat'a ve Türkiye Uzay Ajansı bünyesindeki ekibimize teşekkür ediyorum. Kullanıcılarımızın yapıcı tenkitleriyle daha da gelişecek."