Türkiye vatandaşını sahipsiz bırakmadı: 05:00'te harekete geçtik

Hürriyet 7 Mart 2022 Pazartesi 07:39 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 07:39

RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik harekâtı başladıktan sonra, Türk vatandaşlarının tahliye operasyonlarını mesai arkadaşlarıyla birlikte planlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, operasyonun detaylarını Hürriyet'e anlattı. Ukrayna'daki Türkler için Rus işgali başlamadan önce harekete geçtiklerini ifade eden Kıran, tahliye operasyonlarının 7/24 kesintisiz devam ettiğini söyledi. Daha önce COVID-19 salgını ve Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi nedeniyle yapılan tahliye operasyonlarını da planlayan Kıran, şu bilgileri verdi:

05.00'TE HAREKETE GEÇTİK

"24 Şubat sabahı saat 05.00'te Rusya'nın askeri operasyon başlatacağını açıklaması üzerine hızla harekete geçtik. Ukrayna Koordinasyon ve Destek Merkezimizi aktive ettik. Vatandaşlarımızın Ukrayna'dan tahliyesi, mahsur kalan gemilerimizin, TIR'larımızın yurda gelişleri için gerekli düzenlemeleri derhal almaya başladık. Hiçbir vatandaşımızın mahsur kalmasına izin veremezdik. Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odesa Başkonsolosluğumuzla sürekli temas halinde olduk. Temsilciliklerimizin yönlendirmeleriyle ihtiyaçları derhal giderdik. 24 Şubat günü hızla Ukrayna'daki vatandaşlarımızı çeşitli noktalardan önce otobüsler, sonra demiryolu seçeneğini devreye alarak özel tren seferleriyle tahliye çalışmalarına başladık.

OTOBÜSLER MEKİK DOKUDU

Karayolundan tahliye çerçevesinde çoğunluğu ülkemizden, bir kısmı Ukrayna içinden veya komşularından toplam 110 otobüs ve 10 minibüs sefer ettik. Bunlar Ukrayna'daki her bir nokta arasında mekik dokuyup vatandaşlarımızı taşıyor. Özel tren seferiyle veya tren seferlerine eklettiğimiz özel vagonlarla Ukrayna'nın doğusundan batısına uzanan 1000 kilometreden uzun bir hatta, vatandaşlarımızı tahliye ettik, etmeyi de sürdürüyoruz. İlk 2 günde, 5 trenin vatandaşlarımıza, 1 trenin de vatandaşlarımız ile Azerbaycan vatandaşlarına ortaklaşa özel tahsisini sağladık. Trenler vardığında, otobüslerimiz, vatandaşlarımızı hemen Romanya'ya götürdü, götürmeye devam ediyor. Bu trenlerle gelen vatandaşlarımızın Bükreş'ten THY seferleriyle veya doğrudan otobüslerle tahliyesini sürdürüyoruz. Özel tren seferlerimiz, trenlere eklettiğimiz vagonlarımız, otobüslerimiz vatandaşlarımızı ücretsiz taşıyor. Bükreş'ten ülkemize 7 ücretsiz tahliye seferi düzenledik.

TIR VE GEMİLERİN DURUMU

Ukrayna'da 412 TIR'ımız vardı. 250 tanesi Romanya sınırında geçiş sürecinde. Ukrayna içinde 20 TIR'ımız bulunuyor. Bunların çıkışını sağlamak için temaslarımız sürüyor. Belarus-Polonya sınırındaki 170 TIR'ın sorunlarını çözdük. 80 aracın geçişi tamamlandı. Ukrayna limanlarında 23 gemimiz ve 189 Türk personeli var. 30'dan fazla vatandaşımızı tahliye ettik. Rus limanlarında 30 gemimiz ve 146 personel var. Rusya10 ticari gemimizin geçişine izin verdi. Ukrayna ve Rusya'dan güvenlik önlemleri talep ettik.

DİĞER ULUSLARA DA YARDIM ELİ

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, operasyonların Türklerle sınırlı kalmadığını belirterek "Başkanlığını emekli büyükelçi Halit Çevik'in yaptığı AGİT Özel Gözlem Misyonu personelinin dördü vatandaşımız, toplam 130 kişinin THY charter uçağıyla 3 Mart'ta İstanbul'a getirilmesine yardımcı olduk. Şimdiye kadar 20 ülke ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi, tahliyelerine destek olmamızı talep etti" dedi.

İNSANİ KORİDOR HAZIRLIĞI

Kıran, "11 binden fazla vatandaşımızı tahliye etmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sumi ve Herson'da kalan vatandaşlarımız için titiz bir süreç yürütüyoruz. Rusya ve Ukrayna heyetlerinin mutabık kaldıkları insani koridor sürecini yakından takip ediyoruz. Başta Mariupol olmak üzere planlamalarımız hazır. dedi.

50 BİN ARAMA 100 BİN SMS

Kıran, "Ukrayna'da yaklaşık 25 bin vatandaşımız yaşıyordu. Krizin ilk sinyalleri gelince vatandaşlarımıza hemen ulaştık. 12 Şubat'tan itibaren tüm iletişim kanallarını kullanarak 16 bin vatandaşımıza doğrudan eriştik. Yaklaşık 5 bin vatandaşımız Ukrayna'dan ayrıldı. Rusya'nın saldırı ihtimalinin gündeme gelmesi üzerine, ihtimaliyat planlarımızı hazırladık. Bu tür durumlarda bakanlığımızın sahip olduğu önemli bir kaynak, konsolosluk programımız. Bu sayede vatandaşlarımıza telefon, SMS veya e-posta yoluyla ulaşabiliyoruz. Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin Ukrayna'daki vatandaşlarımızı arama sayısı 50 bini, SMS sayısı 100 bini geçti. 100 bine yakın çağrıyı yanıtladık." diye konuştu.

İŞ İNSANLARI DESTEK VERDİ

BAKAN Yardımcısı Kıran, tahliye çalışmalarının 3 sacayağına dayandığını anlattı: "İlki, Koordinasyon ve Destek Merkezi. İkincisi, Kiev Büyükelçi'miz, Odessa Başkonsolosu'muz, Harkov Fahri Konsolosu'muz, yardımcıları, müşavirlerimiz, ataşelerimiz, mesai arkadaşlarımız. Üçüncüsü, işinsanlarımız, vatandaşlarımız. Çernivtsi'deki İsa Çelebi ağabeyimiz var. Ukrayna'dan ayrılan vatandaşlarımızı gece gündüz demeden güvenli bölgelere taşıyan şoförlerimiz var. Ferhat Özcan ekibiyle birlikte otobüslerini karşılık beklemeden seferber etti, yollara düştü. Her biri tahliye operasyonlarının kahramanları."