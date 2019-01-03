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Türkiye ve ABD Akdeniz’de uluslararası sularda ortak eğitim tatbikatı gerçekleştirdi

Türkiye ve ABD savaş gemileriyle Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda ortak eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.

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Türkiye ve ABD savaş gemileriyle Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda ortak eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.
Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Deniz Kuvvetlerimize ait TCG GAZİANTEP, TCG GEMLİK fırkateynleri, bir deniz helikopterimiz ve iki F-16 uçağımız ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS PORTER muhribinin katılımıyla, 03 Ocak 2019 ‘da, Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda deniz eğitimleri icra edilmiştir.

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