Türkiye ve ABD Akdeniz’de uluslararası sularda ortak eğitim tatbikatı gerçekleştirdi

Türkiye ve ABD savaş gemileriyle Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda ortak eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Deniz Kuvvetlerimize ait TCG GAZİANTEP, TCG GEMLİK fırkateynleri, bir deniz helikopterimiz ve iki F-16 uçağımız ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS PORTER muhribinin katılımıyla, 03 Ocak 2019 ‘da, Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda deniz eğitimleri icra edilmiştir.