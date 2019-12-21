Türkiye ve Almanya'dan yaptırım imzasına sert tepki

star.com.tr 21.12.2019 11:59 - Güncelleme: 21.12.2019 12:02

ABD'nin "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'' olarak bilinen 738 milyar dolarlık 2020 savunma bütçesi, Başkan Donald Trump tarafından onaylandı.

Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarıya, Rusya-Almanya 'Nord Stream 2 (Kuzey Akım 2) ve Rusya-Türkiye Türk Akım projesine yaptırım uygulanması da eklemişti.

17 Aralık'ta Senato'dan onay alan tasarı, Trump'ın imzasyla kabul edildi.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlar içeren yasaya tepki gösterdi.

Türkiye'nin sınırları NATO'nun sınırları olduğunu belirten Ünal, ''Hep bizim sorumluluklarımızı konuşuyoruz ama NATO ve ABD'nin sorumluluklarını da konuşmak gerekiyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ABD ve NATO'nun bundan haberi olmaması mümkün mü? Tüm sınamalara karşı aldığımız önlemler var. Türkiye'ye karşı yaptırım söylemleri ilk kez olmuyor. Türkiye bu sınamaları daha önce de yaşadı. Türkiye son 4 yıldır ağır sınamalardan geçiyor, ve tüm sınamalardan başarıyla çıkacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir İskandinav ülkesi olmadığını belirten Ünal, ''Biz ağır sınamaların olduğu bir coğrafyada yer alıyoruz. Türkiye'nin stratejik öneminin ne kadar önemli olduğunu anlamamız gerekiyor.'' dedi.

Terö örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ'ın hangi amaçlarla hareket ettiklerini bildiklerini ifade eden Ünal, DEAŞ'ın kimler tarafından kurulduğunu ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK uzantılarının kimler tarafından desteklendiğinin bilindiğini belirtti.

ALMANYA: ÜLKELERİN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE Alman Hükümet sözcüsü Ulrike Demmer da, yaptırım kararlarına sert tepki gösterdi. Demmer, Federal hükümetin Kuzey Akım 2 ve Türk Akım'ye yönelik yaptırımları içeren yasaya karşı olduğunu, ABD Başkanı tarafından onaylanan yasanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Demmer'ın hükümet adına yaptığı açıklamada, ''Federal hükümet bu tür uluslar arası yaptırımları reddediyor.'' ifadelerini kullandı. Yaptırımların Alman ve Avrupalı ​​şirketleri etkiledini belirten Demmer, ''Bu içişlerimize müdahale.'' değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN ''BİZİM DE YAPTIRIMLARIMIZ OLACAK'' DEMİŞTİ Cenevre'den sonra geldiği Kuala Lumpur'da Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in girişimiyle düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları sonrası dün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, gazetecilerin onaylanan bütçe ve ABD'nin Türkiye'yi ilgilendiren yaptırımlarına ilişkin soruya, ''Dışişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklama bizim açıklamamızdır. S400 olsun, F35’lerle ilgili adımlar olsun, bunlar bitmiş işler. Biz bu işi bitirmişiz. Bunu kaç kere söyledik.'' şeklinde cevap verdi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Şimdi bir de utanmadan sıkılmadan Türk Akım ile ilgili “buna yaptırım uygularız” diyorlar. Bu, tam manasıyla haklarımıza tecavüzdür. Bütün bunlara karşı tabi ki bizim de yaptırımlarımız olacaktır. Yani biz eli kolu bağlı duracak bir millet değiliz. Hep söylüyorum “biz kabile devleti değiliz.” Burası Türkiye… Tarihiyle her şeyiyle bizim bir farklılığımız var. Dolayısıyla da bu konu ile ilgili biz de kendi yaptırımlarımızı kesinlikle uygulamaya sokarız.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIM KARARLARI

Yasanın Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor. Aynı zamanda Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Bütçenin, "Ulusal Savunma Stratejisi Kapsamında Modernizasyon Programları" kısmında da Türkiye tarafından sipariş edilen uçakların alımı için 440 milyon dolarlık fon ayrılacağı kaydediliyor. Yasada, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması gerektiği de vurgulanıyor.

Yasa, Pentagon'a, F-35 üretim bantları olan Lot 12, 13 ve 14 kapsamında, Türkiye'nin siparişlerini en üst seviyeye çıkararak üretime sokması ve ABD Hava Kuvvetleri için yapılandırılarak satın alması için ek fon sağlıyor.

NORD STREAM - 2

Proje, Rusya kıyılarından Baltık Denizi'nden Almanya'ya kadar yılda toplam 55 milyar metreküp gaz kapasiteli iki gaz boru hattının inşasını içeriyor.

Boru hattı, toprak ve deniz alanlarından Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Almanya'nın münhasır ekonomik bölgelerinden geçiyor.

Ukrayna, Rus doğalgaz geçişinden elde edilen gelirleri kaybetme korkusuyla Nord Stream-2'ye aktif olarak karşı çıkıyor. Polonya'ya, Letonya'ya ve Litvanya'ya gibi ülkelerin yanı sıra, Avrupa'ya kendi LNG ihracatının satışını teşvik eden ABD de projeye karşı çıkıyor.

TÜRK AKIM PROJESİ

Türk Akımı projesinde ise, 15.75 milyar metreküp kapasiteli iki hattan oluşan bir gaz boru hattının inşası öngörülüyor. Doğalgaz boru hattının, Güneydoğu Avrupa ülkelerinin gaz tedarikini karşılaması için Rus gazının Türkiye üzerinden taşınmasını öngörüyor.

Rusya'nın Gazprom şirketi, bu hat üzerinden akacak gaz için Yunanistan, İtalya, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'ı pazar olarak görüyor.