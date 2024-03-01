Türkiye ve Avrupa'daki sendikalardan Gazze için ateşkes çağrısı

Birleşik Metal-İş ve Fransa, Portekiz, Belçika, İspanya ve İtalya'dan gelen Avrupa'daki sendika yöneticileri, Türkiye'de sendikal haklarının geliştirilmesi ve Filistin halkıyla dayanışmaya ilişkin Beyoğlu'nda bir otelde iki gün süren toplantı yaptı.

Birleşik Metal İş Genel Sekreteri Ali Çeltek, basın açıklamasında, Avrupa'dan gelen sendika temsilcileriyle birçok konuda verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çeltek, Avrupa'da Ukrayna'daki savaşın giderek daha ölümcül bir hal aldığı, hızlı bir barış ve acil bir ateşkes için ortak bir müdahalenin gerekli olduğu konusunda mutabık kaldıklarını ifade ederek, Avrupalı liderlerin savaş çığırtkanlıklarını durdurması gerektiğini söyledi.

Bir araya geldikleri Avrupalı tüm sendikalarla Gazze'de soykırıma varan katliamı kınama konusunda birleştiklerine dikkati çeken Çeltek, "Çatışmalarda bugüne kadar 13 bini çocuk olmak üzere 30 bin kişi hayatını kaybetti. Küresel sendikal hareketin ilk görevlerinden biri, şu anda tüm dünya kamuoyunun gözleri önünde cereyan eden ve hiçbir koşulda gereken tepkiyi görmeyen bu katliama karşı güçlü bir ses yükseltmektir." dedi.

Türkiye'de yeni bir demokratik sendika yasası talebini gündeme getireceklerini dile getiren Çeltek, "Bir Avrupa sendikal hareketi olarak, Türkiye'deki işçi kardeşlerimizin de ailemizin bir parçası olduğunun bilincindeyiz." diye konuştu.

Fransa Metal İşçileri Federasyonu Genel Sekreteri (CGT) Frederic Sanchez ise ülkesindeki sendikaların Türkiye'deki emekçilerle dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Sanchez, Filistin'deki katliamlara karşı burada bulunan tüm sendikaların ortak bir tutum alması gerektiğini kaydetti.

İspanya İşçi Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Juan Blanco da Portekiz'de önemli bir grevlerinin devam ettiğini, sendikal özgürlüklerin ve çalışma koşullarının bütün ülkelerde savunulması gerektiğini anlattı.

Blanco, Avrupa'da emek ve toplumsal haklar açısından önemli bir dönemden geçtiğini, sendikal açıdan güçlü bir çıkış yapmak istediklerini sözlerine ekledi.