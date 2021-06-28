İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2021 Pazartesi / 18 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7329
  • EURO
    10,4328
  • ALTIN
    499.246
  • BIST100
    1380.03
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı
Güncel

Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenliyor.

AA28 Haziran 2021 Pazartesi 12:50 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 12:51
ABONE OL

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde planlanan ve "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ismi verilen ortak askeri tatbikata Bakü'de başlandı.

Temel amacı, iki ülke ordularının muharebe harekatları sırasında etkileşimini geliştirmek, komutanların karar verme ve yönetim becerilerini geliştirmek olan tatbikatta, 600 asker, yaklaşık 40 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 20 top, 7 savaş ve personel helikopteri ile 50 araç yer alıyor.

İnsansız hava araçlarının da kullanılacağı tatbikat 30 Haziran'a kadar sürecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.