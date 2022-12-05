İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2022 Pazartesi / 12 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6405
  • EURO
    19,641
  • ALTIN
    1077.6
  • BIST100
    4935.53
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı
Güncel

Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenliyor.

AA5 Aralık 2022 Pazartesi 10:36 - Güncelleme:
Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı
ABONE OL

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde Türk ve Azerbaycan orduları, Bakü, Astara, Cebrayıl ve İmişli illerinde tatbikata başladı.

Tatbikatta, kara ve hava kuvvetleri, özel birlikler, istihkam birlikleri ile füze ve topçu birlikleri çeşitli görevleri icra ediyor.

Modern savaş yöntemlerinin uygulandığı tatbikatta, çeşitli birliklerin koordineli faaliyetinin organize edilmesi, nehirlerden geçmek için duba köprülerin kurulumu ve temsili düşman bölgesine indirme yapılması gibi görevler yerine getiriliyor.

Ortak tatbikatta, birliklerin savaş esnasında koordinasyonunun sağlanması, yönetimin iyileştirilmesi, deneyim paylaşımı ve personelin profesyonelliğinin artırılması amaçlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.