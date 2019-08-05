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Türkiye ve Finlandiya Rusya semalarını denetleyecek

Rusya Savunma Bakanlığı’nın gazetesi Krasnaya Zvezda’nın aktardığına göre, Türkiye ve Finlandiya’dan heyetler Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde Rusya üzerinde Türk CN-235 uçağı ile 5-9 Ağustos tarihlerinde gözlem uçuşu gerçekleştirilecek.

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Krasnaya Zvezda’nın Rusya Savunma Bakanlığı Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov’u kaynak gösterdiği haberinde “5-9 Ağustos tarihlerinde Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde Türkiye ve Finlandiya’dan heyetler Kubinka üssünden havalanarak Rusya üzerinde Türk CN-235 uçağı ile gözlem uçuşu gerçekleştirecek” ifadeleri kullanıldı.
 
Habere göre, herhangi bir silah kullanmaya yönelik olmayan CN-235 uçağında bulunan gözlem ekipmanları (hava kameraları) uluslararası incelemelerden geçmiş durumda.
 
Rusya da ayrıca aynı tarihlerde Bulgaristan üzerinde 660 kilometre bir mesafede gözlem uçuşu gerçekleştirecek.
 
Açık Semalar Anlaşması 1992 yılında Soğuk Savaş sonrası dönemde orduların şeffaflığını sağlamak amacıyla imzalandı. Anlaşma çerçevesinde imzacı ülkeler birbirlerine yönelik denetim uçuşu gerçekleştirebiliyor. İmzacı ülkeler arasında NATO ülkelerinin büyük kısmı ve Rusya, Belarus, Ukrayna ve birkaç başka ülke yer alıyor. (Sputnik)

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