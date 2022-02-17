Türkiye ve Güney Amerika kültürü New York'ta Türkevi'nde buluştu

AA 17 Şubat 2022 Perşembe 07:03 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 07:13

Türkevi, kapılarını bu sefer Güney Amerika'dan Brezilya ve Karayipler'deki Curaçao Adası'na açtı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde Brezilya'nın New York Başkonsolosluğu ve Curaçao Adası ortaklığında düzenlenen etkinlikle ülkelerin seyahat destinasyonları, kültür, sanat ve mutfakları tanıtıldı.

Brezilya ve Türkiye'den geleneksel yemeklerin, Curaçao'dan ise Ada'ya özgü Hindistan cevizli içeceğin katılımcılara sunulduğu etkinlikte, sanatçıların tabloları ve fotoğrafları da sergilendi ve Brezilya'ya özgü dans gösterileri yapıldı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, farklı ülkelerin ve toplumların kültürel ve sanatsal zenginliklerini Türkevi'nde buluşturduklarını söyledi.

Türk ve Brezilya kültürlerinin benzerliğine ve iki ülke halkının da sıcak ve samimi olduğuna dikkati çeken Özgür, Brezilya dizilerinin bir dönem Türkiye'de büyük ilgi gördüğünü, Brezilyalı futbolcuların Türk kulüplerinde oynadığını ve dolasıyla Brezilya kültürü, sporu ve yaşam tarzının Türkiye'de iyi bilindiğini anlattı.

''Brezilya, Türkiye'nin Güney Amerika'daki ilk stratejik ortağı ve bölgedeki en büyük ticari ortağı.'' diyen Özgür, iki ülke arasında ticaretin artırılmasının her iki tarafın da arzuladığı bir hedef olduğunu söyledi.

Büyük ilgi gören etkinliğe New York'taki diplomatların yanı sıra Brezilya, Curaçao ve Türk toplumundan çok sayıda davetli katıldı.