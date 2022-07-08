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Türkiye ve İsrail imzayı attı! 1951'deki anlaşmanın yerine geçecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye İsrail arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında 71 yıl aranın ardından yeni hava ulaştırma anlaşmasının parafe edildiğini duyurdu.

IHA8 Temmuz 2022 Cuma 12:37 - Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile İsrail arasında 4 Temmuz'da İstanbul'da sivil havacılık müzakereleri gerçekleştirildiği belirtilerek, mutabık kalınan hususları kaleme alan mutabakat zaptı için dün telekonferans yoluyla imza töreni düzenlendiği kaydedildi.

Hava ulaştırma ve havacılık güvenliği alanında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek konuların imza altına alındığı vurgulanan açıklamada, "İsrail havayolu şirketlerinin uçuş yapabilmesi adına havalimanlarımızda alınacak ilave güvenlik önlemleri için çalışma grubu kurulması hususunda mutabık kalındı. Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Prof. Dr. Kemal Yüksek ve İsrail Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdürü Joel Feldschuh, 1951 tarihli hava ulaştırma anlaşmasının yerine geçecek olan yeni hava ulaştırma anlaşmasını parafe etti. Parafe edilen anlaşma ile birlikte Türk havayolu şirketlerinin İsrail'e gerçekleştirdikleri uçuşlar için ülkemizde İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Dalaman olmak üzere 5 çıkış noktası bulunuyor. Yeni yapılan anlaşma ile Türkiye'deki herhangi bir noktadan İsrail'e uçuş gerçekleştirilmesi mümkün hale geldi" denildi.

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