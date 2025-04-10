MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin beka ve güvenlik için terörle mücadelesini ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdürdüğüne vurgu yapan Aktürk, "Son iki haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonları ile 18 terörist etkisiz hale getirilmiş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK'lı terörist teslim olmuş, bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Aktürk, hudutlarda ise 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 209 kişinin yakalandığını, 4 bin 43 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini belirtti.

Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısının 555 olduğu bilgisini veren Aktürk, hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 1372, engellenen kişi sayısının da 21 bin 358 olduğunu söyledi.

Aktürk, ayrıca son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 10 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğinin bilgisini de verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, 1952 yılından bu yana aktif, yapıcı ve saygın bir üyesi olduğumuz NATO'nun 76'ncı kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyoruz. Türkiye, İttifak'a katıldığı günden bugüne kadar olduğu gibi üstlendiği tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmeye devam edecek, NATO'ya önemli ve belirleyici katkılarda bulunmayı sürdürecektir. 107 yıl önce Taşnak ve Bolşevik çeteleri tarafından Azerbaycan Türkü kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen mezalimde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyor, kardeş Azerbaycan halkının acısını gönülden paylaşıyoruz. Diğer yandan, Milli Mücadelemizin başladığı süreçte ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve bugün dünyanın önde gelen haber ajansları arasında yer alan Anadolu Ajansının 105'inci, ülkemizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümlerini kutluyoruz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in faaliyetlerine ilişkin bilgiler de veren Tuğamiral Aktürk, "Sayın Bakanımız bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın Endonezya Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye refakat edecek, yarın da Antalya Diplomasi Forumuna katılacaktır." bilgisini paylaştı.

- İSRAİL

Tuğamiral Aktürk, İsrailli yetkililerin son açıklamaları ve kutsal mekanlardaki kışkırtıcı davranışlarının bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdığına dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarını ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini sürdürmesinin yanında bölge ülkelerine yönelik saldırılarını durdurmaması bölgemizin istikrar ve barışına zarar vermektedir. Kendisine yönelen bir tehdit veya saldırı bulunmadığı halde yersiz ve temelsiz gerekçelerle Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne zarar vermeye, güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik provokasyon amaçlı saldırılarını sürdüren İsrail'in bu saldırıları bir an önce sonlandırılmalıdır. İsrail'i iyi komşuluk prensiplerine uygun hareket etmeye ve Suriye'nin istikrar ile güvenliğine katkı sağlamaya davet ediyoruz. Bölge güvenliğinin tesisi için; İsrail'in yayılmacı ve işgalci tavrından vazgeçmesi, uluslararası toplumun ise İsrail'in bu hukuksuzluğuna engel olma sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir."

- EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ VE ULUSLARARASI GÖREVLER

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yürütmekte olduğu operasyonlar ve görevlerin yanı sıra etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmek ve personelinin yetkinliğini artırmak amacıyla eğitim ve tatbikatlarına da kesintisiz olarak devam ettiğini dile getirdi.

Tatbikatlara ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları anlattı:

"TCG YZB.GÜNGÖR DURMUŞ ve TCG AYVALIK gemilerimiz tarafından NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında 10-11 Nisan'da, TCG GAZİANTEP gemimiz tarafından ise Mare Aperto Tatbikatı kapsamında 8-16 Nisan tarihleri arasında Cagliari/İtalya'ya liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında yarın TCG AKÇAY, Cagliari/İtalya'da TCG AYVALIK'tan görevi devralacaktır. 11-13 Nisan tarihleri arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait BUTRINTI tarafından İzmir'e, TCG AKÇAKOCA tarafından Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu görevi kapsamında 11-12 Nisan'da Köstence, 16 Nisan'da ise Varna'ya liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır."

Aktürk ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü başkanlığında yürütülen, "Bakanlıklar Arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu"nun 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ise 15 Nisan'da Harita genel müdürlükte yapılacağını söyledi.

- SAVUNMA SANAYİ

Tuğamiral Aktürk, yerli, milli ve modern savunma sanayinin ürettiği harp araç gereçleri ile TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da geliştirildiğini söyledi.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, "Dragoneye-2 Termal Kamera, Zırhlı Akaryakıt Tankeri ve, Orta Menzilli Modern Tanksavar Füzesi"nin envantere alındığı bilgisini veren Aktürk, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ile Kuzey Makedonya'da yerleşik ATS Grup arasında "Savunma Sanayi Alanında Stratejik İş Birliği Anlaşması"nın imzalandığını hatırlattı.

Aktürk, MKE'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan büyük ölçekli yatırımlar listesinde Kırıkkale'de silindirik barut ve muhtelif mühimmat üretimini kapsayan 818 milyon dolarlık yatırımıyla savunma sanayii firmaları arasında birinci, Türkiye'de tüm sektörlerde ise üçüncü en büyük yatırım sahibi olduğunu belirterek, tebriklerini iletti.

- ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Personel ve askeri öğrenci alım ve temin işlemlerinin, planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, "24 Mart'ta başlayan 2025 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 18 Nisan'da sona erecektir." bilgisini verdi.