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Güncel

Türkiye ve Kazakistan'dan savunma sanayi iş birliği adımı

Kazakistan ve Türkiye, radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma alanlarında yeni iş birliği imkanlarını görüştü.

AA4 Ağustos 2021 Çarşamba 14:25 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 14:25
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Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, iki ülke savunma bakanlıklarının yetkili temsilcilerinin katıldığı bildirildi.

Radyasyon, kimyasal ve biyolojik koruma alanlarının, Kazakistan ve Türkiye savunma kurumları arasında belirlenen yeni iş birliği alanları olduğuna işaret edilen açıklamada, "Taraflar, söz konusu alanda uzmanların eğitimi, muharebe eğitim süreci, birimlerin teknik donanımıyla ilgili perspektifleri ele aldı." ifadelerine yer verildi.

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