19 Haziran 2020 Cuma 08:51 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 08:55

Uzun bir süredir iktidar savaşının yaşandığı Libya’da, Türkiye’nin dengeleri değiştirmesiyle Trablus hükûmeti askerî üstünlüğü ele alırken, darbeci Hafter’e karşı kazanılan askerî zaferin ardından bir sonraki aşamaya geçildi. Trablus'ta Türk heyetin UMH Başkanı Fayiz es-Serrac ve beraberindekilerle gerçekleştirdiği kritik toplantıda Libya'da yeni süreci başlatacak ve iki ülke arasında iş birliğini derinleştirecek yol haritası belirlendi. Ekonomiden askeri işbirliği ve yeniden imara kadar birçok alanda iş birliği için mutabık kalındı.

İşte o alanlar:

İki ülke arasında geçtiğimiz yıl imzalanan Askerî İş Birliği Anlaşması kapsamında Türkiye, Libya’ya başta İHA ve SİHA’lar olmak üzere askerî destekte bulunurken, Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık için Türk birlikleri gitmişti. Türk heyetin Trablus ziyaretinde bu anlamanın devamı ve geliştirilmesi yönünde anlaşma sağlandı. Ayrıca Libya’da stratejik önemdeki Vatiyye Hava Üssü ile Misrata Deniz Üssünün Türkiye’nin kullanımına sunulması kritik toplantıda gündeme geldi. Üsler konusunda her iki tarafın da fikir birliği içinde olduğu ifade edildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türk heyetin Libya çıkarmasında en önemli konu başlıkları arasında Doğu Akdeniz’de ortak sondaj çalışmaları ile petrol entegrasyonu yer aldı. Yapılan sondaj çalışmaları ve atılacak ortak adımlar, kapsamlı bir şekilde ele alındı. Bu arada, Libya’da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) toplam 11 sahada arama ve üretim çalışması yaptığı, 7 sahada petrol bulduğu da dün medyada son dakika bilgisi olarak yer aldı.

İç savaşın yaşandığı Libya’da birçok şehir, hastane, yerleşim yeri ve alt yapı hasar görürken, savaş yorgunu ülkeyi ayağa kaldıracak yatırım ve adımlarda mutabakat sağlandı. Bu kapsamda Libya’nın yeniden imarı için Türk şirketleri önemli bir rol oynayacak. Türk şirketlerin yarım kalan projeleri de devam edecek.

Ziyaretin önemli bir bölümünü ekonomik faaliyetler oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da Trablus’a giden heyette yer alması ekonomik alanda iş birliğine verilen önemi gösterirken, iki ülkenin ortak hedefi 2019 verilerine göre 2 milyar 425 milyon dolar olan ticaret hacminin katlanarak büyümesi. Bu amaç doğrultusunda önümüzdeki günlerde bir takım anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

‘GAZ ÇETESİ'NE MESAJ

Tarihî ziyarette, kasım ayında Libya ile imzalanan Deniz Sınırları Yetkilendirme Anlaşması da gündemdeydi. Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştiren anlaşma ile iki ülke bölgede önemli avantaj elde ederken, ziyaretle anlaşamadan rahatsız olan ülkelere karşı da kararlılık gösterilmiş oldu. Güvenlik uzmanları, her iki ülkenin, Doğu Akdeniz’e göz koyan ‘gaz çetesine' önümüzdeki dönem için anlamlı bir mesaj verdiğine ve Libya’da yönetimin UMH’de olduğunu bir kez daha hatırlattığına işaret ediyor.

YARIM KALAN PROJELERİ TAMAMLAYACAĞIZ

Libya ziyaretini değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu “Libya'ya olan desteğimizi bir kere daha güçlü bir şekilde vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştirdik” dedi. Çavuşoğlu “Bundan sonraki süreçte iş birliğimizi her alanda nasıl geliştirebiliriz, bunları detaylı bir şekilde görüştük. Sahada atılacak adımlar ve aynı şekilde siyasi ilişkiler ve enerjiyle ilgili Akdeniz'de yapacağımız iş birliği dâhil bunların hepsini konuştuk. Geçmişte orada iş yapan firmalarımızın alacakları vardı. Bunlar maalesef savaştan dolayı gerçekleştirilememişti. Yine, yarım kalan yatırımlar, projeler var. Son derece faydalı verimli bir ziyaretti” diye konuştu. Çavuşoğlu, akşam katıldığı bir TV yayınında ise, “Hafter gibi bir darbecinin, ateşkes yerine ‘ülkeye, yönetime el koydum’ diyen bir kişinin masada olmaması, bundan sonra muhatap alınmaması gerekiyor” dedi.

MEHMETÇİK LİBYA'DA PATLAYICILARI TEMİZLİYOR

Libya hükûmetinin davetiyle ülkeye gelen Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ekipler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın ve patlayıcıları temizleyerek, sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamaya çalışıyor. Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Bölgede bulunan EOD Timlerimiz, 12 adet mühimmatı daha tespit ederek imha etti” denildi.