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Güncel

Türkiye ve Özbekistan arasında nerji dönüşümünde işbirliğine ilişkin protokol imzaladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Özbekistan Enerji Bakanı Curabek Mirzamahmudov, enerji dönüşümünde işbirliğine ilişkin protokol imzaladı.

AA6 Haziran 2024 Perşembe 21:16 - Güncelleme:
Türkiye ve Özbekistan arasında nerji dönüşümünde işbirliğine ilişkin protokol imzaladı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki ülkenin enerji dönüşümü başta olmak üzere enerji alanındaki ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği ve iki cumhurbaşkanının görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı'na başkanlık yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantı sonrasında Bayraktar ile Özbek mevkidaşı Mirzamahmudov arasında Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliği Protokol'ü imza altına alındı. Protokol kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik, enerji piyasaları, elektrik iletim hatları, enerji depolama, dijitalizasyon ve hidrojen teknolojileri alanlarında ortak projelerin belirlenerek geliştirilmesi planlanıyor. Söz konusu protokolle iki ülke arasında enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji ilişkilerinin geliştirilmesi amaçlanırken, Türkiye ve Özbekistan'ın enerji bağlamındaki ilişkilerinin ileriye taşınması ve iki ülkenin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasının desteklenmesi hedefleniyor."

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