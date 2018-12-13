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Pakistan Parlamentosundan Senatör Saif: Türkiye ve Pakistan Asya'da kilit rol oynayan iki büyük ülkedir

Pakistan Parlamentosundan Senatör Dr. Muhammed Ali Saif, 'Türkiye ve Pakistan’ın da üye olduğu Asya Parlamenter Asamblesi ve kurulma aşaması devam eden Asya Parlamentosu, Asya toplumlarının birlikteliğine zemin oluşturuyor. Bu bağlamda, Türkiye ve Pakistan Asya'nın sorunlarının çözümünde kilit rol oynayan iki büyük ülkedir.' dedi.

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Pakistan Parlamentosundan Senatör Dr. Muhammed Ali Saif ve Ulusal Meclis Üyesi Zain Hussain Qureshi Türkiye-Pakistan ilişkileri ve Keşmir meselesinin insan hakları boyutunu AA muhabirine değerlendirdi. Pakistan’ın Asya’daki krizlerin çözümünde önemli ülkelerden biri olduğuna işaret eden Saif, Asya'nın Arakanlı Müslümanların yaşadığı insan hakları ihlali gibi pek çok sorunu olduğunu anlattı.Saif, "Bölgede istikrarın sağlanması ve barışın tesis edilmesinde diğer küresel güçlerden destek beklemek yerine kendi sorunlarımızı kendimizin çözmemiz gerekiyor. Bölgedeki çatışma çözümlemelerinde temel esas aynı masa etrafında buluşmak olmalı. Bu nedenle, Türkiye ve Pakistan’ın da üye olduğu Asya Parlamenter Asamblesi ve kurulma aşaması devam eden Asya Parlamentosu, Asya toplumlarının birlikteliğine zemin oluşturuyor. Bu bağlamda, Türkiye ve Pakistan Asya'nın sorunlarının çözümünde kilit rol oynayan iki büyük ülkedir." ifadelerini kullandı.
 
-İlişkiler İstiklal Savaşı'na uzanıyor
 
İki ülke ilişkisinin çoğu zaman "kardeşlik" olarak nitelendirildiğini belirten Saif, yakın ilişkilerin tarihinin Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk dönemine yani alt kıta Müslümanlarının İstiklal Savaşı'na verdiği desteğe kadar uzandığını bu nedenle, Pakistanlıların Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğine özel bir saygıları olduğunu kaydetti.Ticari ilişkilere de değinen Ali Saif, yakında imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşmasının da ikili ilişkilere, Asya geneline olumlu etkileri olacağını kaydetti.
 
- Keşmir meselesi
 
Hindistan-Pakistan arasında ihtilaf konusu olan Keşmir meselesini değerlendiren Ulusal Meclis Üyesi Zain Hussain Qureshi ise Keşmir'in geleceğini sadece Keşmirlilerin tayin etmesi gerektiğini belirtti. 
 
Keşmir’deki insan haklarına değinen Qureshi, "Keşmir halkının maruz kaldığı insan hakları ihlalleri Uluslararası Af Örgütü gibi çeşitli uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarına konu oldu. Doğası ve laleleriyle meşhur olan Keşmir’i terör ve çatışmaların odak noktasından çıkararak bir cazibe haline getirmek yıllardır çatışmaların altında ezilen Keşmir halkına verilecek en güzel armağan olacak." dedi.

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