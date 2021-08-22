22 Ağustos 2021 Pazar 16:47 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 17:26

Millî Savunma Bakanlığı'nın, 22 Ağustos 2021 günü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Türk Deniz Kuvvetleri, Pakistan Deniz Kuvvetleri ile "Geçiş Eğitimleri" icra etti.

Konuyla ilgili olarak Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz, Pakistan fırkateyni PNS ZULFIKAR ile Doğu Akdeniz'de "Geçiş Eğitimleri" icra etti. Eğitimler sonrasında, PNS ZULFIKAR, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından deniz güvenliği maksatlı icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekâtı'na destek verdi.