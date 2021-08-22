İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2021 Pazar / 14 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4864
  • EURO
    9,9868
  • ALTIN
    486.007
  • BIST100
    1444.63
Güncel

Türkiye ve Pakistan'dan Doğu Akdeniz'de!

Millî Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda, TCG GÖKÇEADA fırkateyni, Pakistan fırkateyni PNS ZULFIKAR ile Doğu Akdeniz'de 'Geçiş Eğitimleri' icra ettiği duyuruldu.

22 Ağustos 2021 Pazar 16:47 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 17:26
ABONE OL

Millî Savunma Bakanlığı'nın, 22 Ağustos 2021 günü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Türk Deniz Kuvvetleri, Pakistan Deniz Kuvvetleri ile "Geçiş Eğitimleri" icra etti.

Konuyla ilgili olarak Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz, Pakistan fırkateyni PNS ZULFIKAR ile Doğu Akdeniz'de "Geçiş Eğitimleri" icra etti. Eğitimler sonrasında, PNS ZULFIKAR, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından deniz güvenliği maksatlı icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekâtı'na destek verdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.