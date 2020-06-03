AA 03 Haziran 2020 Çarşamba 08:41 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 08:54

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koca ile Murashko, video konferans yöntemiyle görüştü.

Koca ve Murashko görüşmede, Kovid 19'a karşı aşı ve ilaç üretiminde tecrübe paylaşımı ve klinik çalışmalarda iş birliği için adım atılmasını kararlaştırdı.

Sağlık Bakanlığı TÜSEB Aşı Enstitüsü Bilim Kurulu ile Rus bilim insanları arasında ilk toplantı perşembe günü yapılacak. Bundan sonraki süreçte iki ülke bilim insanları aşı konusunda ortak çalışma yürütecek.

- BAKAN KOCA: İKİ ÜLKE BİLİM İNSANLARININ SALGINA KARŞI OLUŞTURDUKLARI SİNERJİ ÇOK DEĞERLİ



Bakan Koca görüşmede, Türkiye'nin DSÖ'den farklı bir tedavi algoritması kullanarak başarı sağladığını, vaka ve ölüm sayılarının günden güne düştüğünü ifade etti.

Salgını kontrol altına aldıklarını, iyileşen hasta sayısının 130 bine ulaştığını ve 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine geçildiğini anlatan Koca, Türkiye'de 22 merkezde Kovid-19 aşısı üretmek için çalışmaların devam ettiğini, 4 merkezde ise hayvan deneyleri aşamasına gelindiğini kaydetti.

Koca, "Aynı coğrafyayı paylaşan iki ülkenin bilim insanlarının küresel salgına karşı oluşturdukları sinerjiyi çok değerli buluyorum. Aşı ve ilaç üretimi konusunda tecrübe paylaşımı ve her türlü iş birliğine açık olduğumuzu yenilemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

RUSYA SAĞLIK BAKANI mevkidaşımız Dr. Mikhail Murashko ile bir görüşme yaptık. Dr. Murashko, COVID-19’a karşı uyguladığımız TEDAVİNİN BAŞARISINI kendilerinin de gördüğünü belirtti. Görüşmede bakanlıklarımıza bağlı kurumların AŞI ve İLAÇ İÇİN BİRLİKTE çalışması kararını aldık. pic.twitter.com/zkmOZImZMw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2020

- RUS BAKAN, İTS VE ÜTS KONUSUNDA TECRÜBE PAYLAŞIMI TALEP ETTİ



Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko da Kovid-19 aşısının sentezi üzerinde çalıştıklarını, hayvan deneylerinde olumlu sonuçlar aldıklarını ve kısa zamanda klinik çalışmalara başlanacağını ifade etti.

Türkiye'nin kullandığı İlaç Takip Sistemi'ni (İTS) ve Ürün Takip Sistemi'ni (ÜTS) önemsediklerini aktaran Murashko, bu konuda tecrübe paylaşımı talebinde bulundu.

Koca ve Murashko, görüşmelerin düzenli olarak tekrarlanması ve ilaç-aşı geliştirmede ortak çalışmalar yapılması konusunda görüş birliğine vardı.

BAKAN KOCA: DÜNYADAKİ İLAÇ GELİŞTİRME VE ÜRETİM SÜREÇLERİNDE AKTİF ROL OYNAYACAĞIZ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız."