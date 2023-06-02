Türkiye ve Rusya arasında 100 milyar dolarlık hedef! Kilit rol o sektörün

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Genel Sekreter Yardımcısı Üzeyir Işık, AA muhabirine, hizmet ihracatının gümrük mevzuatına çok takılmadan doğrudan döviz kazandıran bir ihracat tipi olduğunu söyledi.

Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların Rusya ile olan ticarete kısıtlar getirdiğini, hizmet ihracatı sektörünün ise bunun dışında kaldığını belirten Işık, Türkiye'nin Rusya ile birçok alanda güçlü ticari ilişkileri olduğunu anımsattı.

Işık, geçen yıl toplam 90 milyar dolarlık hizmet ihracatının yaklaşık yarısını turizm sektörünün oluşturduğunu, turizmde en büyük potansiyelin de Rusya olduğunu dile getirdi.

- RUSYA İLE HİZMET İHRACATI HIZ KAZANACAK

Türkiye'nin Rusya ile hizmetler sektöründe büyük ihracatı ve dış ticaret hacmi bulunduğunu vurgulayan Işık, şöyle devam etti:

"İki ülke liderinin anlaştığı 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamak için belki de burada en büyük ivme hizmetler sektöründe oluşacak. Dolayısıyla bu hedefi yakalamak için hizmetler sektöründe, turizm ve benzeri diğer sektörlerde çalışmalarımızı daha da artıracağız."

Işık, iki ülke liderinin karşılıklı güvene dayalı ilişkisi sayesinde sektörler arasında ciddi hareketlilik olduğuna dikkati çekerek, hizmetler sektörünün aslında bir kültür etkileşimi de oluşturduğunu ifade etti.

Sektörler arası ihracata yönelik çalışmaların iki ülke arasında büyüyen bir ivmeyle devam ettiğini belirten Işık, "Rusya ile özellikle turizm, sağlık, eğitim, lojistik, taşımacılık ve gastronomi, yani Türk mutfağının Rusya'da tanınması, bilinmesi ve yer edinmesi adına ciddi ticari ilişkilerimiz gelişiyor. Bu ilişkileri, ikili ilişkilere dayanarak ve kültürel etkileşimi de kullanarak daha da büyütmek istiyoruz." dedi.

- TÜRKİYE'NİN HİZMET İHRACATI YÜZDE 47 ARTTI

AA muhabirinin HİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye, geçen yıl başta turizm ve taşımacılık olmak üzere birçok başlıkta hizmet sektöründe yüksek ihracat artışı sağladı. Hizmet ihracatında 2022'deki artış bir önceki yıla kıyasla yüzde 47'yi buldu ve dış satım 90,3 milyar dolara ulaştı.

Hizmet ihracatı artışında turizm sektöründe sağlanan yüzde 55 artış ile yük ve yolcu taşımacılığı sektörlerindeki yüzde 50 yükseliş etkili oldu. Turizm ve taşımacılık sektörleri bir bütün olarak hizmet ihracatının yaklaşık yüzde 86,3'ünü oluşturdu.

Diğer başlıklarda ise yüzde 162,5 artışla eğlence ve kültür hizmetleri ve yüzde 42 artışla sigorta ve emeklilik hizmetleri dikkati çekti. Çeşitli ülkelerin ön plana çıktığı bu tabloda, Rusya ile işbirliğinin de artırılması öngörülüyor.

- RUSYA, TÜRKİYE'NİN İTHALATINDA İLK SIRADA

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle üretilen dış ticaret verilerine göre, geçen yıl Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 61,8 artarak 9,3 milyar doları aştı. 2021 yılında bu ülkeye yaklaşık 5,8 milyar dolarlık ihracat yapılmıştı.

Türkiye'nin Rusya'dan ithalatı ise geçen yıl 58,9 milyar dolara yaklaştı. İthalattaki artış, 2021'e göre yüzde 103,2'yi buldu. 2021'de ithalat tutarı yaklaşık 29 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Rusya, Türkiye'nin ithalatında ilk sırada yer alıyor.