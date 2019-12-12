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Türkiye ve Rusya'dan 15'inci ortak kara devriyesi

Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15'inci ortak kara devriyesi yapıldı.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesi; Rasulayn-Kamışlı sektöründe, her iki taraftan dörder araç ile 6 kilometre derinlikte ve 48 kilometre uzunluğundaki güzergahta planlandığı gibi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

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