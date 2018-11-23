Türkiye ve Rusya'nın işbirliği ABD'yi panikletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in yakın işbirliği ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Soçi’de yürüttüğü temaslar, ABD’yi Suriye’de yeni hamleler yapmaya yöneltti.

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlıklarını gören Pentagon, ‘sınıra gözlem noktası kuracaklarını’ iddia etti. Türkiye’nin teröre ilişkin kaygılarını ciddiye aldığını söyleyen ABD Savunma Bakanı James ‘Jim’ Mattis’in ‘dalga geçercesine’ deklare ettiği ‘gözlem noktası’ açıklaması, Münbiç’te mutabakata varılan ortak yol haritasına rağmen, ABD’nin Türkiye’yi Fırat’ın doğusundan uzak tutma niyetini ayan beyan ortaya koydu.

Zira Mattis’in son sözleri, Fırat’ın doğusunda ABD’nin resmi olarak Türkiye’nin karşısına çıkması ve Ankara’ya meydan okuması şeklinde değerlendiriliyor. Mattis önceki gün aynen şöyle dedi: “Türk ordusu ile sınırın karşısından çokça konuşuyor olacağız. Gece ve gündüz çok açık bir şekilde işaretli bölgeler olacak. Böylece Türkler bizim tam olarak nerede olduğumuzu net olarak görecek...”

RESMEN KOMŞUMUZ

Kaynaklar, ABD’nin gözlem noktası kurma adımıyla Türkiye’nin Fırat doğusuna müdahalesini önlemeyi ve TSK’nın hareketlerini görmeyi hedeflediğini belirtiyor. ABD’nin tek taraflı kuracağı üsler, Suriye’deki ortağı PKK/PYD’ye de koruma kalkanı olacak. Sınır hattına kurulacak noktalarla ABD aynı zamanda Türkiye ile resmen sınır komşusu haline gelecek. Terör örgütüyle Türkiye arasına set çekmeyi hedefleyen Washington, yoluna bundan sonra yalnızca PKK ile devam edeceğini de açıkça ilan etmiş oldu. Yeni Şafak’a konuya ilişkin değerlendirmede bulunan emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, şunları söyledi:

SAMİMİYETSİZLİK!

“Amerika samimiyse Türkiye ile ortak hareket eder. Gözlem noktaları ortak oluşturmalı. Bu noktalar, Türkiye’nin bekasına karşı en yoğun tehdidin geldiği Tel Abyad, Ayn el-Arab, Resulayn ve Kamışlı’nın 15 kilometre güneyinde kurulmalı. PKK/PYD terör örgütü bu ilçelerden tamamen çıkarılmalı ve bu bölgeler hak sahiplerine teslim edilmeli. Suriye kuzeyinde Türkiye’ye güvence verebilecek bir emniyetli tampon bölge ancak böyle kurulmuş olur. İdlib’de Türkiye ve Rusya işbirliğiyle tesis edilmiş olan ortak harekât tarzı burada da uygulanmalı. ABD, sözde Türkiye ile yakın ilişki içerisinde olduğunu söylüyor ama samimiyetsizliğinden ve kafa karışıklığından dolayı gerçek işbirliğinden uzak görünüyor. Gerçek işbirliği yapamıyor. Münbiç’te aradan 6 ay geçmesine rağmen netice alınamamasının sebebi de bu.”

(Yeni Şafak)