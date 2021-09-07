Türkiye ve Sırbistan bayrakları yerde kalmadı!

AA 7 Eylül 2021 Salı 13:54 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 13:54

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül, Twitter hesabından, Çavuşoğlu'nun 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği Sırbistan ziyaretine ilişkin görüntü paylaştı.

Doğuş Grubu tarafından yenilenen Yeni Pazar Spor Akademisinin açılış törenine gelen Bakan Çavuşoğlu'na eşlik eden Bilgiç'in, etkinliğe katılan çocukların yere attıkları bayrakları kaldırdığı görüntü, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Akgül, paylaşımında, "Değerli dostum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'i Yeni Pazar ziyareti sırasında yerdeki Türkiye ve Sırbistan bayraklarını toplarken buldum. Bu güzel davranışı kendisinden habersiz videoya çektim ve tarihe not olarak bırakıyorum." ifadelerine yer verdi.