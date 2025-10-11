İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Türkiye ve Suriye arasında kritik zirve

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye güvenlik işbirliği toplantısının yarın Ankara'da yapılacağını bildirdi.

IHA11 Ekim 2025 Cumartesi 15:43 - Güncelleme:
Türkiye ve Suriye arasında kritik zirve
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantının, 12 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da düzenleneceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı, 12 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da düzenlenecektir.

Toplantıya, Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ile Suriyeli muhatapları katılacaktır" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.