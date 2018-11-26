Türkiye ve Ukrayna işbirliğini denizcilik platformlarına taşıyor
Türkiye ve Ukrayna, savunma sanayi alanında gelişen ilişkileri neticesinde ikili işbirliğini kara, hava ve deniz platformlarının inşası alanında ortak girişimlerin kurulmasında işbirliği beklentisine taşıdı.
Bu açıklamayı Ukrayna’nın Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin (National Security and Defence Coun/NSDC) basın servisi yaptı.
Ukrayna NSDC Genel Sekreter Yardımcısı Oleg Hladkovskiy, MUSIAD EXPO'da Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Profesör İsmail Demir ile bir araya geldi. İki taraf, karşılıklı yarar sağlayan sözleşmelerden yola çıkarak ikili işbirliğinin önemine atıfta bulundu. Bildiride, yetkililer, her iki ülkede ilgi gösterilen kara, hava ve deniz platformlarının inşası alanında ortak girişimlerin kurulmasında işbirliğini ve mevcut durumları ele aldılar.
Hladkovskiy, Türkiye'nin bazı savunma firmalarının yöneticileriyle toplantılar düzenledi ve mevcut ekipman ve silah türlerini modernize etmek ve yenilerini geliştirmek için Ukrayna ve Türk tasarım ofislerinin çabalarını birleştirmenin önemine dikkat çekti.
(C4Defence)
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