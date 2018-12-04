Türkiye ve Venezuela arasında bir dizi anlaşma imzalanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ortak basın toplantısı düzenliyor.
Venezuela'yı latin Amerika'ya açılım politikamızda önemli buluyoruz.
- Görüşmelerimizde kazan - kazan üzerine kurduğumuz ilişkilerimizi ileriye götürecek fırsatlar olduğunu gördük.
- Caracas'ta camii inşa etmeyi planlıyoruz.
- Venezuela, Filistin Davası'nın en önemli destekçileri arasındadır. Venezuela'nın bu asil tavrın belli çevreleri rahatsız etetiğini biliyorum.
- Venezuela'nın en yüksek şeref nişanının şahsıma verilmiş olmasını çok önemli buluyorum.
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