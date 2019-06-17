Yunanistan'la ikinci görüşmenin tarihi belli oldu

Türkiye ve Yunanistan heyetleri, 17-21 Haziran Ankara’da bir araya gelecek Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri, Ege Denizi’nde iş birliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ikincisini 17-21 Haziran'da Ankara’da yapacak.