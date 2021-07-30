Türkiye yangın kabusu yaşıyor! Marmaris'ten acı haber

AA/DHA 30 Temmuz 2021 Cuma 08:03 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 08:03

Manavgat'ta önceki gün başlayan yangın geniş bir havzaya yayıldı. 34 mahallenin zarar gördüğü yangınlarda 3 kişi can verdi, alevlerden etkilenen 138 vatandaştan 58'inin tedavisi sürüyor. Tahliye edilen 18 mahallede çok sayıda hayvan öldü, evler, araçlar küle döndü.

Antalya Manavgat'ta önceki gün 4 noktadan başlayan orman yangınları devam ediyor. Üç vatandaşın hayatını kaybettiği yangınlar Manavgat'ta ilk çıkış noktasından yaklaşık 40 kilometreye kadar ulaşarak geniş bir havzayı etkiledi. Yangında alevlerin ulaştığı mahalleler tahliye edildi. Manavgat'ta önceki gün öğle saatlerinde Yeniköy, Sarılar, Baraj ve Gebeci bölgelerinde başlayan yangın, hızla ilerledi. Gece şiddetli poyrazın etkisiyle kilometrelerce yol kat etti. Alevler Ulukapı Sülek Mahallesi'ne ulaştı. Yangının ilk çıktığı noktaya 25, Manavgat merkeze dört kilometre uzaklıktaki mahallede alevlerin ortasında kalan evlerdeki vatandaşları jandarma ekipleri sirenle uyarıp tahliye etti. Bazı çiftçiler, hayvanlarını önüne alarak mahalleden ayrıldı. Alevlerin gökyüzünü kızıla boyadığı kentte ise otomobilleriyle yangından kaçan vatandaşlar, mahalle girişinde ve Manavgat merkeze yakın bir noktada bekletildi. Mahalle sakinleri yanan evlerini gözyaşlarıyla uzaktan izledi.

Akseki'ye bağlı Kepezbelen Mahallesi'nde de gece 00.30 sıralarında orman yangını çıktı. Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yangının kısa sürede mahalleyi sardığını belirterek "Kepezbelen yolu kapandı, 13 kişi mahsur kaldı. Ekiplerimizin müdahalesiyle 12 kişi kurtarıldı. 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi. Evlerin yüzde 80'i de yanmış durumda" dedi. Mahallenin eski muhtarlarından Yüksel'in, hortumla alevlere müdahale etmeye çalıştığı sırada yaşamını yitirdiği öğrenildi. 50 kişinin yaşadığı Kepezbelen Mahallesi'nde yangın akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkiinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş da hayatını kaybetti. AFAD da 1'i ağır 138 vatandaşın yangından etkilendiğini, 58'inin tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

DİĞER MAHALLELERE SIÇRADI

Yangın Manavgat'taki Oymapınar Barajı çevresinde bulunan mahallelere de sıçradı. Kepez Mahallesi ile Manavgat'ın Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi mahallelerindeki evler boşaltıldı. Bucakşeyhler Mahallesi'nde de birçok ev zarar gördü. Oymapınar Mahallesi'nin kuzey kısımlarında yaşayanlar da tahliye edildi, mahsur kalan 10 kişi de kurtarıldı.

Alevler, Oymapınar Barajı yakınındaki elektrik santraline kadar ulaştı. Oymapınar ve Manavgat barajlarında elektrik üretimi durduruldu. Dikmen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda süren yangın da rüzgârın etkisiyle birçok eve sıçradı. Poliüretan üretim malzemesi ve kimyasalların bulunduğu iki dönüm arazi üzerinde kurulu depo tamamen yandı. Sarılar Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangında evler, sera ve tarım alanları zarar gördü. Vatandaşlar tahliye edildi. Alanya ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısmen kontrol altına alınırken 4 hektar alan zarar gördü. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'taki yangında şu ana kadar 34 mahallenin zarar gördüğünü söyledi. Böcek, "18 mahalle boşaltıldı. Şu ana kadar 34 mahallemiz zarar gördü. Manavgat'ın 106 mahallesinden 37'sine şu ana kadar su verildi. 69 mahalleye de su verme çalışmaları sürüyor" dedi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de "Çok büyük yangın. Kuzeyli güneyli 30 kilometre, doğulu batılı 40 kilometrenin üzerinde bir havzayı aldı ve tamamen yayıldı. En azından 7-8 mahallenin tamamen yok olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

'ALLAH'IM YARDIM ET'

Manavgat Şişeler Mahallesi'nde bir üretici, tarladaki büyükbaş hayvanlarını alevlerden kaçırmaya çalıştı. İnekleri yakalamaya çalışan üretici, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, "Allahım yardım et, ölürsek bunu izleyin" diye ağladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Manavgat Yangın Komuta Merkezi'nde, Manavgat ve Türkiye'deki diğer yangınlarla ilgili son bilgileri paylaştı. 28- 29 Temmuz tarihlerinde 21 ilde çıkan 63 orman yangınından 42'sinin kontrol altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, devam eden yangınları şöyle sıraladı: "Şu an için devam eden yangınlar Adana Karaisalı, Pozantı, Kozan, Sarıçam, Ceyhan ve Feke bölgelerinde, Osmaniye Kadirli, Antalya Manavgat, Akseki, Konyaaltı ve Alanya, Kayseri'de Yahyalı, Mersin'de Aydıncık yangınında 202 hane boşaltıldı, Silifke'de iki ayrı belde toplamda 600 hane ihtiyaten boşaltıldı. Kütahya Emet'te bir yangın devam ediyor. Muğla Marmaris, Didim ve Güvercinlik'te üç yangın devam ediyor. Güvercinlik'te bir otelin boşaltılması söz konusu oldu ve tahliye başladı."

77 BAĞIMSIZ BÖLÜM

Tüm bu yangınlarla 3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve toplamda tüm kurumlardan katılan 4 bin personelle mücadele edildiğini belirten Pakdemirli, 150 büyükbaş, 1000 küçükbaş hayvan ile 6 bin dekar tarım arazisi ve ağırlıklı muz serası olmak üzere 500 dekar serada zarar tespit edildiğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "Manavgat'ın Evrenseki, Kalemler, Yavrudoğan, Çolaklı ve Yeniköy mahallelerinde 76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi. 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespiti yapıldı" dedi.

AKDENİZ'İN ATEŞİ EGE'YE DE SIÇRADI

Akdeniz kıyı şeridini etkisi altına alan yangınlar Ege'ye sıçradı. Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas ve Datça ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde dün yangınlar çıktı. 1 kişinin can verdiği Marmaris'te lüks oteller tahliye edildi.

Akdeniz kıyı şeridini saran orman yangınları Adana'nın Kozan, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerinde dün de sürerken Mersin'de Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinin ardından dün sabah Silifke'deki ormanlık alandan da dumanlar yükseldi. Mersin-Antalya kara yolu bir süre ulaşıma kapatılırken Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangın dün yeniden başladı. Yangınlar Ege kıyılarına da sıçrarken Aydın'ın Didim, Muğla'nın Marmaris, Milas, Bodrum Güvercinlik, Köyceğiz, Datça ve Menteşe ilçelerinden de alevler yükseldi. Kütahya, Kocaeli, Karaman, Kilis ve Elazığ'da yükselen alevlere müdahale edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda dün 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Müdahale için bir uçak, beş helikopter ve 30 arazöz ile iş makinesi takviyesi yapıldı. Yangının 40 metre kadar yaklaştığı bazı ev ve oteller binaları hortumla ıslatarak alevlerden korumaya çalıştı. Alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla 3 yıldızlı iki otel ile yedi villa boşaltıldı. Bazı tatilciler bavullarını alıp ayrıldı. Yanan çam kozalaklarının patlaması sonucu alevlerin sıçradığı üç apartmanın çatı katı yandı.

Bölgeden motosikletiyle ayrılmaya çalışırken kaza yapan 25 yaşındaki Şahin Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. İlçenin üzerini kaplayan yoğun dumandan 11 kişi etkilendi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, yangına biri 8 diğeri 10 yaşındaki iki çocuğun neden olduğu ileri sürüldü. Üç görgü tanığının ifadeleri üzerinden oyun oynarken yangını çıkardıkları iddia edilen iki çocuk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Marmaris'in ardından Milas, Datça, Menteşe ve Köyceğiz'de de alevler yükseldi.

Bodrum'a yakın Meşelik Mahallesi'nde çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda 14.30 sıralarında yangın çıktı. 1 saatte söndürülen Datça'daki yangında 1 hektar, Menteşe'de ise 30 zeytin ağacı küle döndü. Milas Meşelik Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 3 saat süren müdahale ile evlere sıçramadan kısmen kontrol altına alındı.

Öte yandan Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Efeler Mahallesi Tekağaç mevkiindeki yerleşim yeri yakınında bulunan makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, 15 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

ADANA'DA 12 KİŞİ KURTARILDI

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi'nde önceki akşam 19.45'te ormanlık alanda çıkan yangının söndürme çalışmaları sürerken gece yarısı Aladağ ilçesi Topallı Mahallesi'nde de orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın İmamoğlu ilçesindeki Otluk Mahallesi'ne de sıçradı. Bölgeye çok sayıda helikopter, arazöz ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait insansız hava aracı (İHA) sevk edildi.

Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne- kız ile Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'nde mahsur kalan 10 kişi AFAD tarafından kurtarıldı. Yedi köyün boşaltıldığı Kozan'da 20 ev zarar gördü, hayvanlar öldü. Vali Süleyman Elban, önceki gün 22 ayrı noktada çıkan orman yangınında 20'sinin söndürüldüğünü belirterek, "En az 300-400 hektarlık alanın etkilendiğini söyleyebiliriz" dedi. Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanı ile Bozyazı ilçesindeki Kötekler Mahallesi'nde önceki gün çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale dün de sürdü. Bozyazı ilçesindeki yangın 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Aydıncık ilçe merkezi sınırlarına kadar yayılan yangın nedeniyle beş köy boşaltıldı. Silifke'nin İmamuşağı Mahallesi'ndeki Boğsak Koyu'nda ormanlık alan da dün 07.00 sıralarında alev aldı. Yangın kısa sürede yayılınca sahil yakınlarındaki çadır kamplar ve evler tahliye edildi, Mersin-Antalya kara yolu bir süre çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

21 SAAT SONRA YENİDEN BAŞLADI

Osmaniye Kadirli'ye bağlı Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasında dün öğle saatlerinde başlayan ve 21 saatin ardından kontrol altına alınan yangın, dün yeniden başladı. Çok sayıda ev boşaltıldı. Kilis Musabeyli ilçesi Demirciler Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın 7 saat sonra kontrol altına alındı.Kütahya Emet'e bağlı Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında çıkan yangına müdahaleler sürüyor. Kayseri Yahyalı'da Aladağlar Milli Parkı'nda önceki gün başlayan ve Ulupınar Mahallesi'nde kısmen kontrol altına alınan yangında 45 hektar zarar görürken, yangına sigara izmaritinin neden olduğu üzerinde duruluyor. Kocaeli Derince'de çıkan ve 1 saatte kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü. Yangına sebep olan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Elazığ'ın Ağın ilçesinde Apuşma Mahallesi'nde önceki gün çıkan yangın 10 saatte söndürülürken, bir ev ile 10 dönüm makilik alan yandı. Karaman'a bağlı Değirmenbaşı köyünde ormanlık alandaki yangında 5 hektar zarar gördü.

ERDOĞAN: DEVLET TÜM İMKANLARIYLA SEFERBER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda sürekli görüşerek, yangınların kontrol altına alınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ve gelişmeler hakkında anlık şekilde bilgi alıyor. Yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerdeki halka geçmiş olsun temennilerini iletti. Erdoğan, yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirterek, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

'KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son günlerde çıkan orman yangınlarıyla ilgili kapsamlı soruşturmalar başlatıldığını duyurdu. Altun, "Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir" dedi.

ANTALYA'NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE ORMAN YANGINI BAŞLADI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Küçüklü ve İnceiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.