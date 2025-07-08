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Türkiye yardım eli uzatmıştı... ''Planların başarıya ulaştığı bir noktadayız''

Somali'nin başkenti Mogadişu'da faaliyet gösteren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi, düzenlenen törenle 172 öğrencisini mezun etti.

AA8 Temmuz 2025 Salı 00:32 - Güncelleme:
Türkiye yardım eli uzatmıştı... ''Planların başarıya ulaştığı bir noktadayız''
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Törene, Somali hükümet yetkililerinin yanı sıra Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, Somali'deki Türk kurumlarının temsilcileri ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Aktaş, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin yalnızca dostlukla sınırlı olmadığını belirterek, "Ankara ile Mogadişu arasındaki ilişkiler artık kardeşlik ve dostluğun ötesinde, stratejik işbirliğinin de üzerinde bir seviyeye ulaşmış durumda." dedi.

Aktaş, Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesinin sadece Somali ya da Afrika Boynuzu'nda değil, tüm Afrika kıtasında en değerli fakültelerden biri olduğunu vurguladı.

Aktaş, Türkiye'nin sağlık, eğitim ve insani yardım başta olmak üzere birçok alanda Somali'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

"2011'DE TÜRKİYE BİZE İNSANİ YARDIMLA ULAŞTI"

Somali Milli Eğitim Bakanı Nura Mustaf Mukhtar da konuşmasında, "2011'de Türkiye bize insani yardımla ulaştı. Bugün o dönemde başlatılan planların başarıya ulaştığı bir noktadayız." ifadelerini kullandı.

Mukhtar, özellikle Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden mezun olan öğrencilerle gurur duyduğunu belirterek, "Başta hemşireler ve ebeler olmak üzere tüm mezun öğrencilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Mezun 172 öğrenciden biri olan Fowsiya Abdikadir de eğitimin, yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda sorumluluk bilinci de kazandırdığını ifade ederek, "Bugünlere gelmek için büyük çaba sarf ettik. Üniversitemize ve bize destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak 2016'da Somali'de eğitim vermeye başladı.

Üniversite, Türkiye ve Somali'nin yanı sıra Özbekistan, Sudan ve Suriye gibi ülkelerde de sağlık eğitimi alanında faaliyet gösteriyor.

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