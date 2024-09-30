Türkiye, yaşlı nüfus oranıyla AB ülkelerine göre daha avantajlı konumda

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yaptığı derlemeye göre, AB'ye üye ülkelerin nüfusu geçen yıl itibarıyla 448,9 milyonu geçti.

AB'de, yaşlı olarak kabul edilen "65 ve daha yukarı yaştaki nüfus" geçen yıl 96,4 milyonu aştı.

AB'nin en fazla nüfusa sahip üç ülkesindeki yaşlı sayısı da dikkati çekti. Buna göre, Almanya geçen yıl 18,9 milyonla AB'de en fazla yaşlı nüfusa sahip ülke olurken, bu ülkeyi 14,4 milyonla İtalya ve 14,2 milyonla Fransa izledi. Söz konusu üç ülkedeki yaşlı nüfus toplam 47,5 milyonla AB'deki yaşlıların yaklaşık yarısını oluşturdu.

Listede 4'üncü sırada 9,9 milyon yaşlı nüfusla İspanya yer alırken, bu ülkeyi 7,6 milyonla Polonya takip etti.

Bu dönemde Türkiye'deki yaşlı nüfus ise 8,7 milyon oldu.

- AB'DE HER 5 KİŞİDEN 1'İ YAŞLI



Dünyadaki yaşlı nüfusu oranının geçen yıl yüzde 10'a ulaştığı hesaplanırken, AB'de bu oran yüzde 21,5 olarak belirlendi. Buna göre, AB ülkelerinde yaşayan her 5 kişiden 1'i "65 ve daha yukarı yaşta" bulunuyor.

Bu kapsamda, nüfusa göre yaşlı oranı İtalya'da yüzde 24,5 ile zirvede yer alırken, bu ülkeyi yüzde 23,6 ile Finlandiya ve yüzde 23,3 ile Portekiz takip etti.

Yunanistan'da yaşlı nüfus oranı yüzde 23,1 olarak belirlenirken, Hırvatistan ve Almanya'da bu oran yüzde 22,7 oldu.

AB'de yaşlı nüfus oranının en az olduğu 3 ülke ise yüzde 15,5 ile İrlanda, yüzde 15,4 ile Lüksemburg ve yüzde 15,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ise geçen yıl yüzde 10,2 ile dünya ortalamasının üstünde yer almasına rağmen, AB ülkelerinin altında kaldı.

AB ülkelerinin ve Türkiye'nin 2023 yaşlı nüfus oranları şu şekilde: