29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0158
  • 6,7152
  • 248.248
  • 87.483
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye Yazarlar Birliği neden susuyor?

Sözde yazar Abdullah Şevki isimli şahsın çocuk istismarına dair yazdığı iğrenç ifadelerin ortaya çıkmasının ardından benzer satırların Elif Şafak tarafından da kaleme alındığı ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Abdullah Şevki isimli şahsın, “Zümrüt Apartmanı” kitabında yayımladığı çocuk istismarına ilişkin ifadelerin gün yüzüne çıkması Türkiye'de şok etkisi yaratmış, kamuoyundan gelen yoğun tepki sonucu söz konusu şahıs gözaltına alınmıştı.
 
Henüz olay gündemdeki sıcaklığını korurken benzer ifadelerin Elif Şafak tarafında da kullanıldığı ortaya çıktı.
 
YAYINEVİNDE MUHATAP BULAMADIK
 
Doğan Kitap tarafından yayımlanan ”Mahrem" isimli kitabının 238, 239 ve 240. sayfalarında Elif Şafak’ın Abdullah Şevki’yi aratmayacak iğrençlikte satırlar kaleme aldığı görüldü. Çocuk istismarına açıkça yer verilen kitabın hali hazırda birçok online satış sitesinden de satımına devam edildiği tespit  edildi. Doğan Kitap, pedofili içeren satırlara nasıl müsaade etti? Bu soruyu sormak için Doğan Kitap ile iki kere iletişime geçtik, fakat yanıt alamadık.
 
TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ SESSİZ
 
Türkiye Yazarlar Birliği 2000 Yılı "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülü" kapsamında Elif Şafak’ın skandal romanı Mahrem’e en iyi roman ödülü verdi. İçerisinde skandal pedofili içerikleri bulunan bu romana neden ödül verildiğini sormak için Türkiye Yazarlar Birliği ile iki kere iletişime geçtik. Konuyu iletmemize rağmen muhatap bulamadık. Kamuoyu, Türkiye Yazarlar Birliği’nin bu konuyla ilgili sessizliğini merak ediyor.

´Suriyeli şahıs yolda bulduğu parayı getirince ön yargımdan dolayı ağladım´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu

Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu

Irak, 188 çocuğu Türkiye'ye iade edecek

Irak, 188 çocuğu Türkiye'ye iade edecek

AYM'den Kılıçdaroğlu'na ret: Tahammül etmen gerekir

AYM'den Kılıçdaroğlu'na ret: Tahammül etmen gerekir

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Su-57 savaş uçağı seri üretime hazır

Su-57 savaş uçağı seri üretime hazır

Hz. İsa'nın ruhunun içine girdiğini söyledi, meslekten ihraç edildi

Hz. İsa'nın ruhunun içine girdiğini söyledi, meslekten ihraç edildi

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

ASELSAN'dan müthiş başarı! O ülkeye de ihraç edecek

ASELSAN'dan müthiş başarı! O ülkeye de ihraç edecek
 

POPÜLER HABERLER

Bahçelievler´de kontrollü yıkım kontrolden çıktı.. İşte o anlar

Bahçelievler´de kontrollü yıkım kontrolden çıktı.. İşte o anlar

Görenler hayran kalıyor! İşte Ege'deki 'saklı cennet'

Görenler hayran kalıyor! İşte Ege'deki 'saklı cennet'

Yavrusunu alevlerin arasından kurtardı

Yavrusunu alevlerin arasından kurtardı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA