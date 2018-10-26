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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Türkiye yeni Irak hükümeti ile çalışmaya hazırdır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Türkiye, Irak'ın huzur, güvenlik ve istikrarı ile yeniden imarı konularında yeni Irak hükümeti ile çalışmaya hazırdır' dedi

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Irak'ın huzur, güvenlik ve istikrarı ile yeniden imarı konularında Irak'ta güvenoyu alan yeni hükümetle birlikte çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Aksoy, Irak'ta yeni hükümetin güvenoyu almasına ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

Irak'ta 12 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen parlamento seçimleri neticesinde hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi tarafından oluşturulan kabinedeki 14 bakanın güvenoyu almasıyla göreve başlayan yeni Irak hükümetinin "dost ve kardeş Irak halkı için hayırlı olmasını" dilediklerini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Yeni hükümetin geçtiğimiz yıllarda büyük acı ve zorluklar yaşayan Irak halkının beklentilerini karşılayacak adımlar atmasını temenni ediyoruz. Bu bağlamda, Irak halkının tüm kesimlerini kucaklayan kapsayıcı uygulamaların Irak'ın siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün korunmasına ve sürdürülebilir istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Aksoy, Irak bakanlar kurulunun henüz onaylanmamış üyelerinin de bu anlayışla tespit edilmesini ümit ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye, Irak'ın huzur, güvenlik ve istikrarı ile yeniden imarı konularında yeni Irak hükümeti ile çalışmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

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