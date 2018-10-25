Türkiye, Yunan unsurların her adımını havadan izliyor

Doğu Akdeniz ve Ege'de giderek artan gerilim, son olarak Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin Yunan Deniz Kuvvetlerince taciz edilmesiyle yeni bir boyut kazanmıştı.

Olayın ardından gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 'kararlılık' vurgusu, Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan Ankara Büyükelçisi Büyükelçisi Petros Mavroidis'i Bakanlığa çağırarak uyarması Türkiye'nin siyasi anlamda kararlığını gösterdi.

Askeri seçeneklerin tamamı masada

Türkiye'nin masadaki kararlığı sahada da en üst düzeyde devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye ilk olarak Doğu Akdeniz ve Ege'de angajman kurallarını değiştirmiş ve Deniz Kuvvetleri’ne misliyle karşılık verme serbestisi getirilmişti. Aynı süreçte gerilimin tırmanması halinde emir yetkisinin gemi komutanına kadar devredilebileceği vurgulanmıştı.

Hava unsurları Doğu Akdeniz'i canlı izliyor

Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gerilim söz konusu olduğunda her ne kadar akıllara öncelikle Deniz Kuvvetleri gelse de Hava Kuvvetleri unsurlarının da bölgeyi yakından takip ettiği öğrenildi.

Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ve Ankara'daki komuta merkezinden yönlendirilen ANKA'ların Doğu Akdeniz ve Ege'deki tüm bu gelişmeleri anlık olarak izlediği kaydedildi.

Çok uzak mesafelerden oldukça yüksek çözünürlüklü görüntüler elde eden ANKA'lar bölgeyi adeta Biri Bizi Gözetliyor (BBG) evi gibi anlık izlerken, merkeze aktarılan tüm görüntüler istihbari anlamda kıymetlendirilip ilgili birimlere iletiliyor.

(Yeni Şafak)