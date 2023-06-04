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Türkiye Yüzyılı'nda ekonomi onlara emanet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'den mazbatasını aldı ve ardından yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesini tanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni Kabine listesi ile birlikte ekonomi kurmayları da netleşti.

4 Haziran 2023 Pazar 00:42 - Güncelleme:
Türkiye Yüzyılı'nda ekonomi onlara emanet
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Çankaya Köşkü'ndeki yemekli resepsiyonun ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski kabine üyelerine teşekkür etti, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için birlikte yol yürüyeceğimiz arkadaşlarımızı açıklıyorum" sözleriyle, yeni kabine üyelerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile birlikte Türkiye ekonomisini yönetecek isimler de belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına getirilen isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİ YÖNETECEK İSİMLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine, daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Fatih Kacır getirilirken Ömer Bolat da Ticaret Bakanı olarak kabineye girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığına ise Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Alparslan Bayraktar olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında da Vedat Işıkhan görevlendirildi.

Daha önceki kabinelerde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı ve bakanlık görevleri üstlenen Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak.

  • Türkiye YÜzyılı
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