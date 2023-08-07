İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2023 Pazartesi / 21 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0058
  • EURO
    29,7571
  • ALTIN
    1681.88
  • BIST100
    7470.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Türkiye Yüzyılı'nda Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Enerji Paneli'' düzenlendi
Güncel

''Türkiye Yüzyılı'nda Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Enerji Paneli'' düzenlendi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Ankara'da 'Türkiye Yüzyılı'nda Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Enerji Paneli' düzenlendi.

7 Ağustos 2023 Pazartesi 21:54 - Güncelleme:
''Türkiye Yüzyılı'nda Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Enerji Paneli'' düzenlendi
ABONE OL

Diplomatik kaynaklara göre, 14. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılışından sonra Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen panele, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı.

Panelde küresel ekonomik ve mali gidişat, enerji güvenliği, Türkiye'nin dış ticari ilişkileri, küresel ticaretin durumu, milli teknoloji hamlesi ve tedarik zincirlerinin durumu gibi konularda kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu.

Panelde, dünyanın en büyük beş diplomatik ağından birine sahip Dışişleri Bakanlığı teşkilatı ile ilgili bakanlıkların bu alanlardaki eşgüdümü nasıl artırılabileceği de istişare edildi.

  • Hakan Fidan
  • Türkiye Yüzyılında Ekonomi Ticaret Teknoloji ve Enerji Paneli
  • 14 Büyükelçiler Konferansı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.