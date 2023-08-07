''Türkiye Yüzyılı'nda Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Enerji Paneli'' düzenlendi

Diplomatik kaynaklara göre, 14. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılışından sonra Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen panele, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı.

Panelde küresel ekonomik ve mali gidişat, enerji güvenliği, Türkiye'nin dış ticari ilişkileri, küresel ticaretin durumu, milli teknoloji hamlesi ve tedarik zincirlerinin durumu gibi konularda kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu.

Panelde, dünyanın en büyük beş diplomatik ağından birine sahip Dışişleri Bakanlığı teşkilatı ile ilgili bakanlıkların bu alanlardaki eşgüdümü nasıl artırılabileceği de istişare edildi.