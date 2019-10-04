Türkiye-ABD arasında önemli 'güvenli bölge' görüşmesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü.
- AA
Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien'la görüşmesinde, Türkiye'nin, güvenli bölge adımlarının hızlandırılması kararlılığını vurguladı.
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