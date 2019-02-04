18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2128
  • 5,9695
  • 219.737
  • 102.366
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye-ABD çalışma grubu toplantıları yarın yapılacak

Türkiye-ABD çalışma grubu toplantıları yarın Washington'da yapılacak. Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, toplantılara eş başkanlık edecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye-ABD çalışma grubu toplantıları yarın Washington'da yapılacak.
 
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın yarın Washington'da düzenlenecek Türkiye-ABD çalışma grubu toplantılarına katılacağı duyuruldu.
 
Açıklamada, toplantılara Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale'nin eş başkanlık edeceği bildirildi.
 
ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın geçen yıl şubatta gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin ardından ikili ilişkilerin normalleştirilmesine katkı sunması amacıyla Suriye, konsolosluk işleri ve PKK ile mücadele konularında üç çalışma grubu kurulmuştu.
 
Suriye'deki YPG/PKK varlığı, FETÖ ile mücadele, konsolosluk işlemleri, PKK ile ortak mücadele konularını esas alan ve ilki 8 Mart'ta Washington'da gerçekleşen üç ortak çalışma grubu için üst düzey heyetler bir araya gelmeye devam ediyor.
 
ABD güçlerinin Suriye'den çekilme süreci, Suriye'deki terör örgütlerinin varlığı, Patriot füze sistemlerinin satışı, FBI'nın FETÖ hakkındaki soruşturması gibi konularda Türkiye ile ABD arasındaki diyalog sürüyor.
 
Yarınki toplantının daha önce 8 Ocak'ta Washington'da yapılması planlanmış ancak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Ankara ziyareti nedeniyle 5 Şubat'a ertelenmişti.

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'tan komşusuna milyon dolarlık savaş tazminatı

Irak'tan komşusuna milyon dolarlık savaş tazminatı

Kritik toplantı yarın

Kritik toplantı yarın

İngilizlerden Suudi Arabistan'a şok suçlama

İngilizlerden Suudi Arabistan'a şok suçlama

Barzani'den "Sincar vilayet olsun" çağrısı

Barzani'den 'Sincar vilayet olsun' çağrısı

Bakan Albayrak açıkladı: Dev banka listeye girdi

Bakan Albayrak açıkladı: Dev banka listeye girdi

İşkenceler İngilizlerin raporlarına yansıdı

İşkenceler İngilizlerin raporlarına yansıdı

CHP'li aday kendine oy veremeyecek

CHP'li aday kendine oy veremeyecek

Tosun'un elinde ne kadar para kaldığını açıkladı

Tosun'un elinde ne kadar para kaldığını açıkladı
 

POPÜLER HABERLER

Apache ve Sikorsky motorları için 517 milyon dolarlık anlaşma

Apache ve Sikorsky motorları için 517 milyon dolarlık anlaşma

Yer: İzmir Binlerce kişi akın etti

Yer: İzmir Binlerce kişi akın etti

GSS prim borcundan kurtulmak için son fırsat

GSS prim borcundan kurtulmak için son fırsat

Türk ekibi Antarktika’ya ayak bastı

Türk ekibi Antarktika’ya ayak bastı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA