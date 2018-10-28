Türkiye-Azerbaycan-İran toplantısı İstanbul'da düzenleniyor

Türkiye-Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın altıncısı 30 Ekim tarihinde İstanbul’da düzenlenecek. Toplantıda üç ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak, güncel bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
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