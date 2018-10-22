Türkiye-Çin arasında turizm tanıtım işbirliği imzaları atıldı

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen imza törenine, Anhui Eyaleti Yunus Emre Enstitüsü Turizm Geliştirme ve İşbirliği Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Anhui Eyalet Valisi Yang Guangronng, Anhui Turizm Geliştirme Ofisi Başkanı Wan Yixue, Huangshan Turizm Acentesi Genel Müdürü Zhang Dehui, Hefei Şehri Başkan Yardımcısı Wu Chunmei ve Chaohu Şehri Başkanı Zhang Sheng katıldı.

Toplantı kapsamında AA muhabirine açıklama yapan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, temel amaçlarının iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ekonomik ve kültürel olarak sadece bazı ülkelere bağlı olmadığını, fazlasıyla alternatifi olduğunu belirten Prof. Dr. Ateş, ''Çin, özellikle hem 'Bir Kuşak Bir Yol' projesi çerçevesinde denizler ve limanlar konusunda Türkiye ile işbirliğine büyük ilgi duyuyor. Ayrıca Türkiye ile birçok ortak projede de yer almak istiyor. Biz de Yunus Emre Enstitüsü olarak, Türkiye'yi dünya ile irtibatlandırmaya çalışıyoruz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir Kuşak Bir Yol' projesi çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile geçen yıl bir araya geldiklerini hatırlatan Prof. Dr. Ateş, ''Kültür merkezlerinin açılması ve turizmin geliştirilmesi konusunda bir mutabakata varıldı. O günden beri Yunus Emre Enstitüsü bu konuda somut projeler ortaya koymak için birçok faaliyette bulundu ve iki ülke ilişkilerini kültürel ve ekonomik olarak ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'' diye konuştu.Çin için de Türkiye'nin hem turizm hem de ekonomik anlamda büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Ateş, şunları söyledi.''Ayrıca Türkiye ile işbirliği içinde olan ülke halklarının arasındaki ilişkiyi de güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Çin de Türkiye için önemli bir pazar ve önemli bir partnerdir. Bu da Türkiye'nin önemini arttırıyor.''

-''Türkiye ve Çin'i İpekyolu birbirine bağlamıştır''

Çin Anhui Eyalet Valisi Yang Guangronng ise "2018 Türkiye Turizm Yılı" vesilesiyle Türkiye ile Çin arasında gerçekleşecek turizm ağırlıklı çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, İstanbul ve Anhui Eyaletlerinin bu kapsamdaki önemine değindi.

Türkiye ile Çin'in 2 bin yıllık tarihi bir geçmişe sahip olduğunu belirten Yang Guangronng, şöyle devam etti:

''Çin'deki turizm piyasası çok büyüktür. Anhui'un turizm piyasası da oldukça büyüktür. Çin ve Tükiye, Asya kıtasının doğu ve batı ucunda yer alırlar. Aradaki binlerce kilometreye rağmen iki ülke halkları arasındaki dostça ilişki, uzun zamandır devam etmektedir. Türkiye ve Çin'i 2 bin yıl öncesindeki İpek Yolu birbirine bağlamıştır. İpek Yolu, bizim cesur atalarımızın izlerini taşımakla kalmıyor aynı zamanda iki ülke arasındaki kalıcı dostluğa da şahitlik yapıyor.

Bugün burada yaptığımız turizm tanıtım formu, Çin ve Türkiye turizm yılı vesilesi ve 'Bir Kuşak Bir Yol' inisiyatifi altında turizm alanında daha ileri seviyede işbirliği yapmaya teşvik ediyor. Her iki ülkenin de üstünlüklerinden hareketle pazar paylaşımı konusunda yeni sayfalar açılmasını da umut ediyoruz.''

- ''Çin vize kolaylığı sağlamalı''

İstanbul vali yardımcısı İsmail Gültekin de tarihi İpek Yolu'nun en önemli varış noktasının İstanbul olduğunu, dolayısıyla hem karadan hem denizden Çin ile ilişkilerin son derecede sağlam, derin ve eski bir geçmişe sahip bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılan görüşmelerle bu iki ülke işbirliğinin yol haritasının belirlendiğini anlatan Gültekin, şöyle konuştu:

''Biz İstanbul olarak belirlenen bu işbirliğinin planları ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'Bir Kuşak Bir Yol' projesi kapsamında İstanbul en önemli stratejik noktada. İstanbul, Avrupa'ya sadece 3 saat mesafede bir şehir. Anhui Eyaleti ile düzenli ve sorunsuz işbirliğini yapmamız, bu işbirliğini geliştirmemizin iki önemli noktası var. Bunlardan biri vize sorunu. Eğer Anhui'ye daha çok turist gitmesini istiyorsak kesinlikle vize sorununu çözmemiz lazım. Bu konuda Çin tarafının da daha fazla kolaylık tanımasını bekliyoruz.''

Gültekin, Anhui ile İstanbul arasında doğrudan uçak seferlerinin başlaması ile birlikte turizm katkısının çok daha büyük olacağına dikkati çekerek, Çin tarafına karşılıklı seferler yapılması çağrısında bulundu.

Gültekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Takdir ederseniz doğrudan ulaşamadığımız bir yerle turizmi geliştirmemiz oldukça zor. Şu anda Anhui Eyaleti'ne uçmak için önce Şangay'a oradan Anhui'e gitmek gerekiyor. Ancak tren yolu ile ulaşım sağlanabiliyor. Biz uçak seferi koymaya hazırız. Türk Hava Yolları Pekin, Hon Kong üzerinden değil de direk Anhui Eyaleti uzak seferi düzenleyebilir. Çin tarafından da bu konuda bir gelişme sağlanırsa İstanbul ile Anhui arasında direk seferler sağlanabilir.''

Açılış konuşmalarının ardından Anhui Eyalet Valisi Yang Guangronng ile Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş arasında iki ülke turizm tanıtımı işbirliği için imzalar atıldı. İmza töreninden sonra toplu fotoğraf çekildi.