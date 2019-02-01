'Türkiye'de açılan gayriresmi şubelere itibar edilmemeli'
YÖK tarafından, yabancı üniversitelerin Türkiye'de açtığı gayriresmi şubelere itibar edilmemesi gerektiği, buralardan alınan diplomaların geçerliliğinin olmayacağı bildirildi.
- AA
YÖK tarafından, yabancı üniversitelerin Türkiye'de açtığı gayriresmi şubelere itibar edilmemesi gerektiği, buralardan alınan diplomaların geçerliliğinin olmayacağı bildirildi.
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