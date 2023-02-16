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Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Yunan gönüllüler, Atina'ya döndü

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 11 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan gönüllü ekip, Atina'ya döndü.

AA16 Şubat 2023 Perşembe 12:11 - Güncelleme:
Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Yunan gönüllüler, Atina'ya döndü
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Özel eğitimli 30 gönüllüden oluşan "Yunanistan Kurtarma Ekibi"ni (EOD), Selanik Havalimanı'nda Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunda görevli Muavin Konsolosu Gökçe Över çiçeklerle karşıladı.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Selanik'ten yola çıkan Yunan kurtarma ekibi, Türk ekiplerle koordineli şekilde 3 vatandaşımızı Adıyaman'da enkaz altından kurtardı. Kendilerine müteşekkiriz." ifadesi kullanıldı.

Yunanistan kurtarma ekibinin Twitter'daki hesabında da "İlk andan beri yanımızda olan Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğuna da bizden büyük bir teşekkür." paylaşımında bulunuldu.

Ekibin sosyal medyada yaptığı bir başka paylaşımda ise "Bizi destekleyen herkese ve tabii ki yerel yetkililere de muhteşem misafirperverlikleri ve işbirlikleri için teşekkür ediyoruz." denildi.

AFAD'a, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğine, Selanik Başkonsolosluğuna ve Türk Havayollarına teşekkür eden ekibin paylaşımında, "Kendilerine zorlu çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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