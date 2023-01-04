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Türkiye'de beklenmedik hava olayı! İstanbul için kar açıklaması

Yüksek basınç etkisinin Türkiye üzerinde etkili olduğu, bu nedenden dolayı Türkiye'de yağış olmadığı ifade ediliyor. Uzmanlar, bu kadar uzun süreli yüksek basıncın Türkiye üzerinde etkili olmasının beklenen bir olay olmadığının altını çiziyor. İstanbul'a kar yağışına ilişkin açıklama yapan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'İstanbul'a biraz daha var, görünmüyor. Önümüzdeki ayın 10'unda bir soğuk hava dalgası girişi var Türkiye'ye ama Marmara'da kar yağışı yapacağını pek tahmin etmiyorum.' dedi.

4 Ocak 2023 Çarşamba 08:36 - Güncelleme:
Türkiye'de beklenmedik hava olayı! İstanbul için kar açıklaması
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Ülke genelinde soğuk hava etkili olsa da, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında ölçülüyor. Yeni yılın da gelmesiyle birlikte vatandaş 'Ne zaman kar yağacak?' sorusunun cevabını merak ediyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağıp yağmayacağını canlı yayında açıkladı.

Şen, şunları kaydetti:

"Yüksek basıncın etkisi Türkiye üzerinde etkili oluyor. Bu nedenden dolayı da zaten Türkiye'de yağış yok. Bu kadar uzun süre yüksek basıncın Türkiye üzerinde etkili olması beklenen bir olay değil. Yüksek basınç ne demek, yüksek basınç kararlı bir dönem demek. Yani rüzgar yok, dağılım yok. Dolayısıyla sis oluşuyor. Bu yüksek basıncın özelliklerinden biridir. Sis oluştuğu zaman da hava kirliliği hat safhaya çıkıyor.

"KAR YAĞIŞI UFUKTA GÖRÜNMÜYOR"

İstanbul'un ocak ayı uzun yıllar en yüksek sıcaklık derecesi 9 derecedir. Şu anda bugün 11-12 derece, hafta sonu da 14 dereceye çıkacak. Sıcaklık ortalamanın üzerinde. Kar yağması için 5 derecenin altına düşmesi lazım. Bu nedenden dolayı da ufukta da kar görünmüyor.

KAR NE ZAMAN GELECEK?

Sıcaklıklar bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Kar ne zaman gelecek? İstanbul'a biraz daha var görünmüyor ama önümüzdeki ayın 10'unda bir soğuk hava dalgası girişi var Türkiye'ye ama Marmara'da kar yağışı yapacağını pek tahmin etmiyorum. Anadolu'ya bir kar yağışı gelecek ayın 10'undan sonra.

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