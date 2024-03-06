Türkiye'de bir ilk! İBB Başkan Adayı Kurum: 39 ilçeye 100 bin kiralık konut yapacağız

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Kurum, katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ulaşımdan, kentsel dönüşüme, sosyal yardımlardan taksi sorununa kadar birçok farklı alandaki projelerini açıklayan Kurum, kira fiyatlarının düşürülmesi 100 bin kiralık konut yapacaklarını duyurdu.

Murat Kurum'un açıklamalarından bazı satır başları:

"Gittiğimiz her yerde coşkuyu görüyoruz. Bir heyecan var. İstanbul yorulmuş, beklentileri karşılanamamış. Gittiğimiz yerlerde ulaşımdan depreme, kentsel dönüşümden yeşil alanlara projelerimizi paylaşıyoruz.

CHP-DEM'İN KENT UZLAŞISI

DEM, 22 ilçede belediye başkanı adayı çıkarmamış. Bazı ilçelerde adayları CHP listelerinde. Sonuçta kent uzlaşısı altında ittifak yaptıklarını kendileri söylüyorlar. Bunun ismini koyamadılar. Başak Demirtaş adaylığını ilan etti. Talimat gelince "ben aday değilim" dedi. Orada terör örgütü elebaşı açıklama yaptı. İttifakı işaret etti. Sonra aday değişti. O adayların da ne yapıp yapmayacağını göreceğiz. Masa arkasında her zamanki gibi bir ittifak söz konusu. Bunu da niye gizlerler anlamıyorum. Çıkın mertçe söyleyin. Bakıyorsunuz masada 6 kişi, 8 kişi. Biri üzerinde biri altında. Diğer adayların nasıl bir söylem içinde olduğu beni ilgilendirmiyor. Tüm adaylara saygılıyız. Milletimiz 31 Mart'ta şunun kararını verecek, 5 yıllık süreçte verdiği sözleri tutmayan bir aday var, diğer tarafta bakanlık yapmış, milletin yanında olmuş bir aday var. Türkiye Yüzyılında İstanbul lokomotif bir şehir olsun mu olmasın mı? Bunun kararının verileceği bir seçim olacak.

5 YILDA 650 BİN KONUT DÖNÜŞECEK

Biz 650 bin konut dönüştüreceğiz dediğimizde maalesef CHP'li İBB Başkanı şunu ifade ediyor. Bu konutlar dönüştürülmemeli diyor. Niye? Çünkü kendisi böyle bir işi yapamayacağını biliyor. İstanbul bir deprem şehriyse, Türkiye bir deprem ülkesiyse dolayısıyla bu manada İstanbul'da depremi birinci gündem haline getirmek zorundayız. İstanbul'da istiyoruz ki tek bir riskli yapı kalmasın. İstanbul'da baktığınızda 1.5 milyon riskli konut var. 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Bizim bir şekilde vatandaşımıza bu işi yapıp vermemiz lazım. 650 bin konutu 5 yıl içinde dönüştürmek istiyoruz. 300 binini KİPTAŞ vasıtasıyla, yılda 60 bin konut dönüştüreceğiz. Belediye olarak da 300 bin konutu yerinde biz dönüştürerek bu dönüşümü yapmak istiyoruz. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL de taşınma ve kira yardımı vereceğiz.

100 BİN KİRALIK KONUT

Türkiye'de ilk defa 100 bin kiralık konut yapacağız. 39 ilçeye 100 bin kiralık konut yapacağız. Buradaki amaç şu, kentsel dönüşüme giren insanlarımızı evi yapılana kadar orada misafir edeceğiz. İstanbul'da kira ve konut fiyatlarını düşürmemiz için arzı artırmamız lazım. İstanbul'da bir deprem olduğunda biz enkazlara ulaşamayız. Böylesi kötü bir durum karşısında seferberlik anlayışıyla bu işi yapmamız lazım. Bunun kaçarı yok, başka bir alternatifi de yok.

İstanbul'un kaynağını İstanbul'a aktarırsanız her şeye yeter. Reklam bütçesi, deprem bütçesinin 2 katı. Bu irade bile sorgulanması gereken bir irade. Reklama bu kadar para harcarsan, bu işleri yapamazsın, kaynak da bulamazsın. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de yaptık. 1 yıl içinde yaptık. O zaman da "nasıl yapacaksınız?" dediler, biz yaptık.

Metrobüs yolunu afette acil ulaşım yolu olarak kullanacağız. Metrobüs yolunda kuzey ve güneye bağlayacağımız afet yolları olacak. Buralarda vatandaşlara yardım götürebileceğimiz ulaşım yolları olacak.

EMEKLİYE 2 BİN 500 TL YARDIM

Evdeki çalışan sayısına bakacağız, asgari geçim miktarının altındaysa her bir emekli vatandaşımıza 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız. Bunu da her yıl artırmak istiyoruz.

İSTANBUL'UN TRAFİK ÇİLESİNİ BİTİRECEK PROJELER

Biz söylüyorsak yaparız. Burada da uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul istiyoruz. 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu şu an pik saatlerde yüzde 90'lara ulaşmış. Trafik büyük bir çile haline geldi. Toplu ulaşım oranını artırmamız lazım. Metro ağını ilk 5 yılda 650 kilometreye ulaştırmak istiyoruz. Raylı sistemle alakalı güzel projelerimiz var. Vatandaşımız her ilçeden evine işine metroyla gidebilsin istiyoruz. 5 önemli hat yapacağız. Avcılar'dan bir vatandaş 60 dakikada Üsküdar'a ulaşabilecek. Beylikdüzü'nden Gayrettepe'ye 60 dakikada ulaşılabilecek. Mecidiyeköy'den Kartal'a 48 dakikada ulaşılabilecek.

Kara yolu tünelleri yapacağız. 122 kilometrelik bir hat. İspark'a yüzde 25 indirim yapacağız. İlk yarım saat ücretsiz olacak. Evinin önüne park eden vatandaşımızdan para almayacağız. İstanbul'daki trafik çilesini bitireceğiz. Liyakatlı kadrolarla çalışacağız.

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattı. 10.9 kilometre bir hat bu. Açtıkları 5.3 kilometre. Bu hatta da yaptıkları, bütün hatları biz yaptık diyorlar ya, bu hattın da sadece 3 kilometresini onlar yapmış. Madem Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattı açılıyorsa kalanların da açılış gününü bekleyeceğiz. Sancaktepe Şehir Hastanesi istasyonunda yolcu alımı olacak mı? Madem açıysanız Veysel Karani, Hasanpaşa, Sancaktepe Şehir Hastanesi durağı nerede? Bunların işi gücü algı. Sırf açtık demek için durakları atlayarak açtık diyorlar.

TAKSİ SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?

İstanbul'un taksisi marka olacak. Bir kural olacak, İstanbul'da taksinin bir kültürü olacak. Havalimanından binen bir turist İstanbul'a geldiğinde gıpta ile bakacak. Biz eğitimlerin hepsini vereceğiz. Tek bir merkezden yöneteceğiz. İhtiyaca göre taksi plakası artıracağız. Ödül, ceza, puan sistemini getiriyoruz. Taksicilerin de endişeleri var. Onların da taleplerini göreceğiz.