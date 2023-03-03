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Türkiye'de bir ilk oldu! Adrese göre deprem tehlikesi sorgulanabilecek

AFAD, adrese göre deprem tehlikesinin görülebildiği harita uygulamasını duyurdu.

AA3 Mart 2023 Cuma 07:48 - Güncelleme:
Türkiye'de bir ilk oldu! Adrese göre deprem tehlikesi sorgulanabilecek
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) internet uygulamasına dönüştürülen "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" üzerinden ülke genelinde herhangi bir noktanın deprem tehlike değeri öğrenilebiliyor.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" interaktif internet uygulaması ile Türkiye'de ilk defa bir noktanın deprem tehlike değerinin öğrenilebildiği belirtildi.

Buna göre "tdth.afad.gov.tr/TDTH/" linkine tıklandığında e-Devlet kullanıcı bilgileriyle uygulamaya giriş yapılıyor. Uygulamadaki, "adres sorgulama" bölümünden il, ilçe ve mahalle bilgileri girilerek bölgenin deprem tehlike durumu öğrenilebiliyor.

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